Đilas: Rio Tinto će podneti odštetni zahtev prema Srbiji u vrednosti od 1-1,5 milijardi evra

Kompanija Rio Tinto sprema tužbu protiv države Srbije i zahtevaće odštetu što neće biti ništa od vađenja litijuma u dolini Jadra u iznosu ne manjem od milijardu evra, izjavio je predsednik opozicione Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas.

On je kazao da je do tih informacija došao na osnovu „pouzdanih izvora“.

„Rio Tinto će podneti odštetni zahtev prema državi Srbiji u vrednosti između milijardu i milijardu i po evra. Toliko može da nas košta Vučićevo ludilo, koje su sledili Ana Brnabić kao predsednica Vlade Srbije i svi ostali delovi vlasti, koji su potpisivali razne papire sa Rio Tintom i usmeno se, pred svedocima, obavezivali na to da će taj projekat biti realizovan“, naveo je Đilas u podkastu „Dežurni krivac“ a prenela SSP.

On je dodao da je usmeni dogovor obavezujući „apsolutno podjednako kao pisani“.

„Mi realno i ne znamo šta su sve Vučić u kapacitetu predsednika i Brnabić u kapacitetu premijerke, obećavali i garantovali Rio Tintu, na osnovu čega su oni krenuli sa projektom, vršili ispitivanja i pravili planove. Sada na osnovu toga pokreću proces u kome traže nadoknadu troškova i izgubljenu dobit. Kada se to zvanično saopšti naravno da će Vučić za to da optuži narod, sve koji su se bunili protiv vađenja litijuma i da će reći da su oni krivi za situaciju u kojoj ćemo se naći“, naveo je predsednik SSP.

Đilas je ocenio da „Srbiju košta svaka Vučićeva laž i njegov pokušaj da se dodvori moćnim zemljama“.

„Na kraju je došao do toga da su svi osim Kineza protiv njega, a da ćemo u ovom konkretnom slučaju, njegove laži i obećanja plaćati stotinama, a možda i milijardom evra. Koliko će nam još računa biti ispostavljeno, u godinama koje dolaze, i od koga sve, to apsolutno niko ne zna“, dodao je Đilas.

(Beta)

