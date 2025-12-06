Đilas (SSP): Srbija ne sme da čeka, mora odmah da preuzme upravljanje NIS-om

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas ocenio je danas da Srbija „više ne sme da čeka“ i da mora odmah da preuzme upravljanje Naftnom industrijom Srbije (NIS), na sličan način kako su učinile Nemačka i Bugarska, a da će građani u suprotnom možda ponovo doći u situaciju da kupuju gorivo „na ulicama u kanisterima i flašama od Koka-kole“.

On je u svom podkastu Dežurni krivac dodao da jedini razlog zašto to nije već učinjeno „kukavičluk“ predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

„Srbija i ceo narod ne smeju da budu taoci laži i pogrešnih procena Aleksandra Vučića. Srbija mora da sledi bugarski ili nemački model, da donese zakon da predstavnik državnog kapitala odlučuje kao da je vlasnik 100% akcija. Bugari su zakonom predvideli da može i da pokrene postupak prodaje dela vlasništva kompanije, ali to nisu nikada iskoristili” rekao je Đilas.

On je takođe, komentarišući kurs dinara i navodnu nestašicu evra u menjačnicama, naveo da će kurs dinara prema evru biti stabilan sve do trenutka kada Srbija više ne bude mogla da pozajmljuje „nove milijarde evra“.

“ A to vreme nam se približava jer smo već prezadužena zemlja. I tek ćemo biti… Da objasnim dosta pojednostavljeno kako se određuje kurs i zašto stoji na 118 (dinara) kad je inflacija za pet godina bar 50 odsto i najmanje toliko dinara je štampano. Novac ima svoju cenu kao i svaka druga roba. Što je manje dinara to dinar više vredi, što je više dinara to bi cena trebalo da mu pada. Ali se to kod nas ne dešava. Zašto? Zato što stalno imamo i puno evra. Odakle nam kada privreda ne radi baš najbolje? Pa iz kredita i izdavanja obveznica“, smatra Đilas.

(Beta)

