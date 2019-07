Do kraja jula počinje brodski javni prevoz od KO do HN

PODGORICA – Do kraja jula meštanima Boke, ali i turistima biće dostupan novi tip javnog prevoza – ekološki brodovi, odnosno brodovi na solarni pogon.

Za sada će ih biti dva, a od sledeće godine biće uvedeno još osam, a cilj uvođenja novog prevoza je smanjenje gužvi na kopnu, prenosi crnogorski portal Investitor.

Ukupna vrednost projekta kompanije „Bela Boka“ je skoro pet miliona evra, a njime će se Crna Gora pozicionirati na mapi ekološki osvešćenih država.

Solarni brod Eletra i hibridni Gracijana deo su projekta Bela Boka, a sagradila ih je istoimena kompanija, uz podršku Ministarstva održivog razvoja i turizma, Privredne Komore Crne Gore i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, prenosi portal Boka njuz.

Direktor kompanije „Bela Boka“ Rikardo Boneti izjavio je da će tokom testnog perioda postojati dve probne linije, najverovatnije na svakih sat sa jasno obeleženim stajalištima.

„Do kraja naredne godine uz ova dva broda, zalivom bi trebalo da saobraća još njih 8, koji će moći da prime od 35 do 60 putnika. Biće izgrađeno i 13 stajališta sa elektronskim redom vožnje. Plan je da to bude redovna linija sa polascima na svakih 20 minuta“, rekao je Boneti i dodao da će cena karata biti od tri do pet evra.

U letnjim mesecima se zbog velikih gužvi u drumskom saobraćaju putuje i po dva sata, a ekološkim brodovima to putovanje će trajati 45 minuta.

