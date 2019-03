Do leta biće moguća elektronska identifikacija putem mobil

KOPAONIK – Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović najavio je večeras na Kopaonik biznis forumu da će do leta biti omogućena elektronska identifikacija putem mobilnog telefona.

„Ove godine sigurno dolazi elektronska identifikacija koja će omogućiti korišćenje dvofaktorskog načina komunikacije i građana i privrede na portalima elektronske uprave“, rekao je Jovanović Tanjugu.

Jovanović, koji je učestvovao na panelu „Korisničko iskustvo i njihova zaštita – dve strane medalje“ na Kopaonik biznis forumu, objasnio je da će to omogućiti korišćenje usluga elektronske uprave putem mobilnog telefona.

„Očekujemo da to krene do leta, da bude implementirana dvofaktorska autentifikacija i na taj način će Kancelarija za IT postati provajder ove usluge“, dodao je Jovanović.

On je dodao da će se i s drugim provajderima krenuti u potpisivanje ugovora o međusobnom priznavanju tih identifikacija korisnika, pa će tako i korisnici Telekoma, Telenora, VIP-a i komercijalnih banaka moći da se loguju i koriste usluge elektronske uprave putem mobilnog telefona.

Istakao je da su prošle godine postignuti odlični rezultati po pitanju uvođenja E-uprave, pre svega, kada je reč o pravnim licima.

„Uvedana je automaska overa zdravstvenih kartica, tako da sva pravna lica za svoje zaposlene više ne moraju da obijaju šaltere PIO fonda da bi overili zdravstvene knjižice, već za milione zaposlenih je omogućena automatska overa“, naveo je Jovanović.

Podsetio je da je izmenana i dopunama zakona koje je donelo Ministarstvo privrede, od 1. oktobra ukinuta potreba korišćenja pečata za pravna lica u komunikaciji s državom i naglasio da je to važan iskorak za olakšavanje i ubrzavanje rada pravnih lica.

„Tu je i elektronska registracija sezonskih radnika, od ove godine pustili smo fantastičnu uslugu kojom privredi omogućujemo vrlo jednostavno putem interneta registraciju sezonskih radnika. Samo u prva dva meseca u zimskom periodu registrovano je više od 20.000 sati kada su u pitanju sezonski radnici, tako da možemo zamisliti šta će biti na leto“, rekao je Jovanović.

On je dodao da je uveden i Jedinstveni informacioni sistem lokalnih poreskih administracija, kojim su centralizovani podaci, pa građani i privreda mogu preko jednog portala da vide sve svoje obaveze kada je u pitanju porez na imovinu.

Istakao je da pravna lica od ove godine elektronski podnose svoje prijave za porez na imovinu, kao i da od 1. marta mogu i da plate svoje obaveze.

(Tanjug)