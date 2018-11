Dobit BMW-a pala za četvrtinu u trećem kvartalu

MINHEN – Nemački proizvođač luksuznih automobila BMW zabeležio je pad neto profita od 24 odsto u trećem kvartalu 2018., usled većih rashoda za novu tehnologiju i suočavanja sa poremećajima na tržištu zbog drugih kompanija koje nisu na vreme dobile sertifikate za vozila u skladu s novim EU testovima o emisiji gasova.

Neto profit BMW-a je pao na 1,40 milijardi evra (1,6 milijardi dolara) sa nivoa od 1,84 milijardi evra iz prethodnog kvartala, prenosi agencija AP.

Prihodi kompanije su porasli za 4,7 posto na 24,74 milijardi evra.

Proizvođač automobila sa sedištem u Minhenu je saopštio da povećava ulaganja u nove tehnologije, kao što su autonomni i električni automobili, od kojih se očekuje da će transformisati auto-industriju narednih godina.

Troškovi BMW-a za istraživanja i razvoj porasli su od januara do kraja septembra za 400 miliona evra na 3,8 milijardi evra, a procenjuje se da će iznositi 7,0 posto od ukupnih prihoda od prodaje u ovoj godini.

BMW je uspeo da za svoje automobile dobije sertifikat prema strožim, novim kriterijumima testiranja emisije gasova, dok su Dajmler i Folksvagen morali da rasprodaju nesertifikovana vozila pre isteka roka,1. septembra, do kadsa je to bilo dozvoljeno, što je dovelo do pritiska na cene.

Kompanija je takođe imala troškove u iznosu od 679 miliona evra zbog povlačenja vozila i popravki, gde je dominirao opoziv 1,6 miliona automobila u Evropi i Aziji radi popravke jedne komponente za kontrolu emisije koja može da izazove požar na vozilu.

Akcije BMW-a su se trgovale u padu za 1,7 posto na 75,80 evra na jutarnjem trgovanju u Evropi.

(Tanjug)