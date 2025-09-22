Dodeljena još 92 ugovora dobitnicima seoskih kuća sa okućnicom u selima širom Srbije

Ministarstvo za brigu o selu dodelilo je danas 92 ugovora dobitnicima seoskih kuća sa okućnicom u 72 sela širom Srbije, pa ukupan broj oživelih domaćinstava, kako je istaknuto, iznosi 3.820.

„Ovim tempom približavamo se prvom cilju od 4.000 useljenih kuća sa više od 20.000 ljudi u selima Srbije uz izuzetno bitnu činjenicu da su oni u proseku mlađi od 30 godina“, rekao je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić.

Kuće su u selima 34 lokalne samouprave u Srbije, od Odžaka i Kikinde do Dimitrovgrada, Pirota i Vranja, a više od polovine novih vlasnika ovoga puta je svoj dom pronašlo u Vojvodini, navedeno je u saopštenju.

U Somborska sela doseliće se još šest novih vlasnika, gde se od početka programa uselilo 225 porodica, a selima Bačke Palanke od danas ima ukupno 184 novouseljenih domova.

Najveća kuća se nalazi u Hetinu kod Žitišta i ima 198 kvadrata, a najmanja kuća se nalazi u Mrovskoj kod Vladimiraca i ima 26 kvadrata.

U mestu Barbatovac kod Blaca nalazi se najveća okućnica sa nešto više od 30 ari placa, uz kuću od 87 kvadrata, a u koju će se useliti Milan Jovanović planira da se bavi proizvodnjom organskih jaja.

Aleksandar i Milica Novaković sele se u selo Bunar kod Jagodine, u kuću od 72 kvadrata.

Najjeftinija kuća je u Pačiru u opštini Bačka Topola plaćena nešto više od 410.000 dinara, dok je 18 kuća vredelo po 1,2 miliona dinara.

„Presrećna sam. Dobili smo novac za kuću u selu Beleš, opština Dimitrovgrad, gde smo i do sada živeli, ali godinama kao podstanari, tako da je ovo rešenje našeg velikog problema“, rekla je Jasmina Cvetanov koja sa suprugom i dvoje dece počinje život u novom domu i planira da se pored svog posla bavi povrtarstvom.

Među novim vlasnicima kuća nalaze se i oni koji imaju 18, 19 i 20 godina.

„Živela sam u Bačkoj Palanci kao podstanar, a sada taj novac koji sam davala za kiriju mogu da uštedim ili uložim u svoju kuću. Na okućnici planiram da gajim voće i povrće“, rekla je dvadesetjednogodišnja Aleksandra Kukuljčić koja se seli u selo Pivnice.

(Beta)

