Dodeljene nagrade domaćim destilerijama za najbolje rakije

Beogradski rakija fest, u organizaciji udruženja „Najjači ukusi Srbije“ i pod pokroviteljstvom Privredne komore Srbije (PKS), dodelio je domaćim proizvođačima rakije nagrade „Beogradski pobednik“ u više kategorija.

Nagrade, koje su dodeljene u PKS, dobilo je 17 destilerija za rakije od šljive, kajsije, višnje, dunje, kruške, jabuke, ali i od batata, jabukovog vina, kao i travarice i prepečenice.

Nagrađene su rakije destilerija „RB Global“ iz Užica, „Gorda“, Mali podrum Vukojičić, destilerija „Dva lica“, „SubDIVO“ iz Čente, Vinarija Simić, Belgrade Urban Distillery, destilerija „Jedina“, „Con Te Distillery“, MVP destilerija.

Nagrade su dobili i rakije „Biser NB“, kao i destilerije „BB Klekovača“, GEN, Rtanjska, Prodanović, Agroharmonia i Zekić.

Na svečanosti je rečeno da je PKS, radi unapređenja poslovnog ambijenta u oblasti proizvodnje rakije, prepoznala potrebu da se senzorsko ocenjivanje rakija dodatno uradi.

Savetnik predsednika PKS Veljo Jovanović kazao je da je ta poslovna asocijacija podržala ocenjivanje rakija jer je krajnji cilj promocija rakije kao kategorije jakih alkoholnih pića, ne samo u Srbiji, već i u svetu.

„Najveći zadatak koji imamo je da rakiju kao kategoriju jakog alkoholnog pića prestanemo da tretiramo kao nešto što se podrazumeva, već da se sistemski i marketinški bavimo promocijom rakije i njenom budućnošću na svetskom tržištu“, kazao je on.

Direktorka Regionalne privredne komore Zlatiborskog okruga i članica žirija za ocenu kvaliteta rakija Ana Lapčević rekla je da u Srtbiji raste broj proizvođača rakija i registrovanih destilerija.

„Razumljivo je da ljudi žele da uporede kvalitet svojih pića i da se takmiče, ali smo videli da je potrebno uvesti red i napraviti sistem, pa smo podržali ovu manifestaciju, jer ona bira uzorke za ocenjivanje sa rafova prodavnica ili sa šanka ugostiteljskih objekata. Mi tako ocenjujemo zaista ono što potrošači konzumiraju“, kazala je Lapčević.

Dodala je da je potrebno uskladiti ocenjicvanje rakija u Srbiji sa svetskim standardima u toj oblasti, odnosno da se primene kriterijumi koji se koriste u svetu, kako bi domaće rakije bile uporedive.

„Ocenjivanju rakija urađeno je sa naučnom zajednicom, pre svega Poljoprivrednim fakultetom u Zemunu“, rekla je ona.

Lapčević je navela da su pokrenute aktivnosti čliji je cilj da se metodologija ocenjivanja unapredi i učini uporedivom sa načinom rada na velikim evropskim i svetskim manifestacijama.

Iz PKS su podsetili da je Beogradski rakija fest manifestacija sa petnaest godina tradicije koja okuplja najznačajnije proizvođače rakije iz Srbije i regiona i da je svojevrsna tačka razmene znanja o tehnologiji, istoriji i tržištu rakije.

Ukazano je i da je, prema podacima Ministarstva poljoprivrede, proizvodnja jakih alkoholnih pića u Srbiji prošle godine iznosila 37,2 miliona litara, što je bilo povećanje proizvodnje od 2,8 odsto u odnosu na godinu pre.

U ukupnoj proizvodnji jakih alkoholnih pića, dominirala je proizvodnja rakije od voća u iznosu od 24,3 miliona litara i to prvenstveno šljivovica.

Istaknuto je da je u Srbiji, pored registrovanih proizvođača, postoji veliki broj individualnih proizvođača koji proizvode rakiju za sopstvene potrebe kao viševekovnu tradiciju, pa je procena da sa količinom rakije za sopstvene potrebe u domaćinstvima, ukupna količina proizvedene rakije iznosi oko 50 miliona litara.

Kako je precizirano, najzastupljenija voćna rakija je rakija od šljive koja obuhvata oko 65 odsto ukupne proizvodnje, sledi rakija od kruške sa 10 do 12 odsto, rakija od dunje sa šest do osam odsto, rakija od grožđa sedam odsto, rakija od kajsije pet odsto i ostale voćne rakije tri do pet odsto.

Izvoz rakija od voća iz Srbije u poslednjih pet godina beleži konstantan rast i u 2024. godini vrednost izvoza iznosila je 15,7 miliona evra, što je bilo 18,8 više više bego u 2023. godini, podsetili su iz PKS.

Precizirano je da su u 2024. godini rakije od voća najviše su se izvozile u Crnu Goru, Hrvatsku, BiH, Nemačku i SAD.

Značajnije povećanje izvoza rakija od voća u 2024. godini proizvošači iz Srbije imali su na tržišta Slovačke, Rusije i Bugarske.

U prvih šest meseci ove godine ukupna vrednost izvoz rakije od voća iz Srbije iznosila je oko osam miliona evra, što je bilo pet odsto više nego u isto vreme lane.

Istovremeno, izvoz flaširane rakije povećan je za 29,2 odsto.

Značajnije povećanje vrednosti izvoza flaširane rakije od voća zabeležen je u SAD, Sloveniju, Hrvatsku, Bugarsku i Austriju.

(Beta)

