Dodeljene nagrade SEEbtm Awards za najbolje u kongresnoj industriji

Grand Hotel & Spa sa Kopaonika dobitnik je SEEbtm awards 2018 nagrade za najbolji „Out of the city conference hotel“ koju dodeljuje časopis SEE business travel & meetings u organizaciji portala Kongresni turizam, saopštio je danas MK Resort.

Priznanja su dodeljena na osnovu glasova kupaca u kongresnom turizmu, kao i čitalaca i žirija SEEbtm magazina.

Nagrada SEEbtm Awards dodeljuje se najboljim i najistaknutijim hotelima i prostorima u kongresnoj industriji u Srbiji za tekuću godinu, a ovim priznanjem, kako se navodi u saopštenju, Grand Hotel & Spa potvrdio je lidersku poziciju u kongresnom turizmu.

„Nagrada za najbolji conference hotel je još jedan pokazatelj kvalitetne usluge i najmodernijih sadržaja za organizaciju poslovnih skupova i kongresa. U prilog tome govori više od 200 skupova godišnje i hiljade zadovoljnih gostiju i klijenata, što je ujedno uspeh, ali i odgovornost i obaveza da budemo još bolji”, rekla je menadžer sektora kongresa i skupova MK Resort-a Bojana Kuzmanović.

