Dojče post ‘privremeno’ ograničava isporuku paketa i robe iz Nemačke u SAD

Dojče post će značajno ograničiti isporuku paketa i robe iz Nemačke u Sjedinjene Države, ali „privremeno“, objavio je DHL danas, kao odgovor na pooštrene carinske propise SAD.
Počev od subote, Dojče post, što je drugi naziv za DHL-ovu logističku grupu na nemačkom tržištu, „privremeno će obustaviti“ svoju standardnu uslugu dostave paketa u Sjedinjene Države, navodi se u saopštenju.
Ovu uslugu uglavnom koriste pojedinci i mala preduzeća, sa maksimalnom težinom od 31 kilograma, piše -na sajtu DHL-a.
Samo paketi deklarisani kao pokloni i vredni do 100 dolara (86 evra), kao i slanje dokumenata, biće izuzeti, ali će DHL pooštriti kontrole, kako bi sprečio zloupotrebu.
Grupa sa sedištem u Bonu pravda ovu promenu zbog „novih postupaka koje zahtevaju američke vlasti za poštanske pošiljke“.
Krajem jula, Trampova administracija je objavila da će od 29. avgusta ukinuti poresko oslobođenje za male pakete koji ulaze u Sjedinjene Države.
Vašington će stoga oporezovati poštanske pošiljke u vrednosti manjoj od 800 dolara po istoj stopi kao i ostali proizvodi iz EU, tj. 15 odstoi, prema trgovinskom sporazumu postignutom krajem jula.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com