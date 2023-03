Drašković: Posle dve decenije očekuje nas smirivanje tržišta nekretnina

KOPAONIK – Posle više od 20 godina rasta cena nekretnina, ove godine nas očekuje smirivanje tržišta, rekao je danas na Kopaoniku direktor Republičkog geodetskog zavoda Borko Drašković.

On je u izjavi Tanjugu rekao da RGZ, koji raspolaže sa više od 1,3 miliona ugovora, daje tačne podatke koji govore da posle više od dve decenije rasta cena, tržište nekretninama polako ulazi u mirniju fazu.

„Imali smo nagli rast cena u periodu od polovine 2001. godine, pa do kraja 2022. godine, a sada očekujemo da će doći do smirivanja tržišta“, izjavio je direktor RGZ.

On objašnjava da to ne znači da će doći do pada cene nekretnina, već će se, kako kaže, samo ući u jedan miran period što se tiče tržišta nepokretnosti.

„Očekuje nas vrlo predvidiv period, zahvaljujući RGZ, svi građani znaju šta će se desiti sa tržištem nekretnina i mogu da planiraju investicije“, rekao je Drašković.

(Tanjug)

