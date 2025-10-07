DRI: Nedovoljno transparentno finansiranje sportskih saveza iz budžeta Srbije

Finansiranje sportskih saveza iz budžeta Srbije nije dovoljno efikasno i transparentno, jer se sredstva dodeljuju bez strateških ciljeva, delom mimo procedure, uz neadekvatnu kontrolu i izveštavanje o utrošenim sredstvima, upozorila je danas Državna revizorska institucija (DRI).

Revizija svrsishodnosti poslovanja pod nazivom „Finansiranje sportskih saveza iz budžeta Republike Srbije“ pokazala je da je u periodu 2023–2024. godine sportskim savezima dodeljeno 6,3 milijarde dinara, mimo procedure propisane Zakonom o sportu, jer sredstva nisu dodeljena odlukom Ministarstva sporta, već rešenjima Vlade Srbije o upotrebi tekuće budžetske rezerve.

Ministarstvo sporta, u periodu 2022–2024. godine, prosečno je godišnje izdvajalo oko 3,3 milijarde dinara za finansiranje programa sportskih saveza.

Osim toga, određeni broj sportskih saveza dobija sredstva iz budžeta Srbije, izvan procedure propisane Zakonom o sportu kroz finansiranje iz tekuće budžetske rezerve.

Revizori su utvrdili i da Ministarstvo sporta nije adekvatno sprovelo proces donošenja odluka, a rad Komisije za ocenu godišnjih i posebnih programa, odnosno projekata, bio je neblagovremen i nepotpun, sa neujednačenim kriterijumima prilikom vrednovanja programa sportskih saveza.

„Ovakvo postupanje umanjuje efikasnost i transparentnost u raspodeli javnih sredstava u oblasti sporta“, navela je DRI u saopštenju.

Istaknuto je da Ministarstvo sporta nije izradilo predlog strategije razvoja sporta ni šest godina od isteka prethodne. Ministarstvo je odobravalo izmene programa sportskih saveza koji sadrže indirektne troškove programa ne vodeći računa o tome da li su sportski savezi dobili iz budžeta Srbije odgovarajuća sredstva za svoj rad po drugom osnovu.

Sportski savezi su iskazivali troškove u završnim izveštajima na način koji nije adekvatan jer specifikacija troškova ne sadrži potrebne elemente, dok se pojedini troškovi ne mogu dovesti u vezu sa realizacijom programa.

Preciznijim uređivanjem načina iskazivanja troškova u završnom izveštaju o realizaciji programa, Ministarstvo sporta bi doprinelo adekvatnijem pravdanju troškova, ocenili su revizori.

Ministarstvo sporta nije sprovodilo blagovremenu kontrolu realizacije redovnih godišnjih programa sportskih saveza, čime je izostala informacija Komisiji za ocenu godišnjih i posebnih programa, odnosno projekata o tome da li je prethodno završeni program savez uspešno realizovao. Pored toga, Ministarstvo sporta nije sprovodilo inspekcijski nadzor u oblasti finansiranja sportskih saveza.

Revizijom je utvrđeno i da subjekti revizije – Ministarstvo sporta, Odbojkaški savez Srbije i Košarkaški savez Srbije, nisu na adekvatan način izveštavali javnost o finansiranju sportskih saveza, pa je izostala transparentnost u trošenju javnih sredstava koja se dodeljuju sportskim savezima za realizaciju redovnih godišnjih programa.

(Beta)

