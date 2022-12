Država će subvencionisati zamenu za polovno vozilo Euro 6 standarda

ZLATIBOR – U Kongresnom centru na Zlatiboru, Agencija za bezbednost saobraćaja organizovala je drugi stručni skup na temu Unapređenja postpupka ispitivanja vozila, na kome se okupilo oko 250 učesnika, 10 ovlašćenih organizacija kao i dva minsitarstva.

Direktor Agenijce za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović osvrnuo se na urađeno u godini na izmaku ali i na ono što će biti urađeno u godini koja je pred nama.

„U saradnji sa Ministastvom unutrašnjih poslova i Upravom saobraćajne policije radili smo na izmeni zakona o bezbednosti saobraćaja. Trenutno je izrađen predlog zakona, on ulazi u javnu rasporavu i svi ćete biti pozvani da vidite o čemu se radi i verujem da možete dati veliki doprinos. Ono što posebno hoćemo da regulišemo jesu trotineti, ali ono što je ABS uradila u prethodnoj godini jeste projekat za nehomologovana vozila, dali smo predlog kako to može da se reguliše i ušlo je u predlog izmena novog Zakona o bezbednosti saobraćaja, rekao je on.

Prema njegovim rečima urađen je i predlog pravilnika o vozilima od istorijskog značaja i to je ušlo u predlog izmena i dopuna Zakona o bezbednosti saobraćaja, a urađen je i predlog kako da se ispituju reli i sportska vozila. rekao je pristunima Stamatović i dodao da će se o tome razgovarati sa ministarstvom kako bi ušlo u izmene novog zakona.

On je istakao da je ABS u saradnji sa Upravom saobraćajne policije izradila pravilnik o kontrolorima na tehničkim pregledima, za koji je potrebna određena promena postojećeg zakona kako bi mogao u potpusnoti da uđe u upotrebu.

„Predlog agenicje jeste da se smanji broj godina iskustva kako bi se licenca stekla odmah po stečenom znanju i to je nešto na čemu posebno radimo. Očekujemo da će se to usvojiti i da ćemo nakon usvajanja izmena zakona imati mogućnost i da krenemo u obuku kontrolora koji će raditi na tehničkim pregledima, a sve to je u velikoj vezi sa psolom kojim se bavimo, sa ispitivanjem vozila. Registracija i kontrolori jesu jedna karika koja nedostaje da bismo ovaj sistem značajno unapredili”, kazao je Stamatović.

Direktor se osvrnuo i na jedan od najvećih projekata koje je Agencija realizovala od njenog osnivanja, a tiče se subevnicionisane dodele sigurnosnih ramova za traktore, koje je izradila, modelirala i ispitala ABS u saradnji sa Mašinskim i Poljoprivrednim fakultetima.

Do sada je, po Stamatovićem rečima prijavljeno oko 3.000 zahteva za ram. Građani ramove dobijaju besplatno.

„Pokrenuli smo taj projekat zajedno sa ministarstvom saobraćaja i oni su opredelili ove godine 125 miliona dinara za subveniconisanu dodelu ramova. I naredne dve godine će biti orpedeljeno po 125 miliona dinara. Očekujemo da se kupi preko 10.000 ramova i da se dodeli gradajanima. Nama nažalost ljudi mnogo stradaju. Kako u saobraćajnim nezgodama sa traktorima. POdaci govore da je 78 ljudi izgubilo živote za tri godine u nezgodama sa traktorima na putu. Saobraćajna nezgoda, po definicji jeste ili nastala na putu ili započela na putu. A za isti period, čak 86 ljudi je izgubilo život negde u šumi ili na polju zato što se traktor prevrnuo na radovima. I to jeste veliki problem. Država je opredelila sredstva, Vlada donela uredbum i taj konkurs traje do

26. decembra za ovu godinu”, istakao je direktor ABS.

Minsitarstvo unutrašnjih poslova na skupu je predstavljao načelnik odeljenja u Upravi saobraćajne policije, Milan Vitorović koji je istakao izuzetnu saradnju Agenicije i ministarstva kao i bitnost pravilnika za samo ministrastvo.

Pored MUP, saradnju sa ABS kako bi saobraćaj na drumovima Srbije učinili što bezbednijim sarađuje i Ministrastvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i njegov predstavnik, Milan Petrović, pomoćnik ministra zadužen za drumski transport istakao je sistemski pristup rešavanju problema u saobraćaju.

„Vlada Srbije usvoljila je program o zaštiti vazduha. Tim programom definisano je da već od 2024. godine, MGSI izdvoji oko 12 milijardi dinara koje će služiti kao podsticaj za obnavljanje voznog parka naših sugrađana. Imali smo sličan pristup novih vozila i FIAT-a, s tim što će se to ovoga puta odnositi na nabavku polovnih vozila EURO 6 standarda i više. Uslov za to će biti predavanje starih vozila reciklažnim centrima. operativno smo se usaglasili da Agencija realizuje taj deo na terenu. Osmislili smo način na koji će se to realizovati i tu vas očekuje povećan obim posla, i vas jer čete morati svako to vozilo da pregledate. U narednom periodu ćemno se truditi korigujenmo i sam pravilnik, u smislu vozila koja nam ulaze u državu. Trenutno proveramo isključivo saobraznost dokumentacije ali ćemo to morati malo da pooštrimo, s obzirom na ove mere. Jer nije smisao da subvencionišemo vozilo Euro 6 i više a da to vozilo ima lošiju emisiju od recikliranog vozila”, kazao je Petrović.

Na stručnom skupu je održana prezentacije novog Pravilnika o ispitivanju vozila, prezentacija Ispitivanja ugradnje bezbednosnog univerzalnog rama, o ispitivanju motocikala, predavanje o zaštiti od zadnjeg i bočnog podletanja.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.