Država nastavlja da subvencioniše poljoprivrednu proizvodnju

Srbija će nastaviti da subvencioniše poljoprivrednu proizvodnju na površinama do 100 hektara zemljišta po gazdinstvu i pored spekulacija da će Ministarstvo poljoprivrede smanjiti taj prag, prenosi u četvrtak list Politika.

Dodaje se i da će, uprkos najavama izmenama sistema podsticanja u agraru, ostati i isplata od po 150 evra po hektaru, pri čemu će taj iznos u celosti morati da se pravda računima.

Nakon toga uslediće i varijabilni deo isplate, koji će zavisiti od vrste proizvodnje, prenela je Politika.

Kako je navedeno, uvažavaće se i računi za kupovinu semena, đubriva, zaštitnih sredstava i slično, koji su iz prethodne godine, odnosno za finansiranje jesenje setve.

Precizirano je da će biti tačno navedeno do kog datuma će važiti računi i ostaje da se vidi, kako je naveo sagovornik tog lista upoznat sa novom politikom podsticaja, da li će to biti od jula ili septembra prethodne godine.

Kako je ukazano, poenta je da će više novca iz državne kase dobijati proizvođači poljoprivrednih proizvoda koji imaju višu vrednost, ali i veća ulaganja u proizvodnju, poput povrtara, voćara, proizvođača cveća i vinogradara.

Oni će dobijati dodatne podsticaje kako bi se ti sektori razvijali.

Istaknuto je da će se, u odnosu na prethodne godine, sada strogo kontrolisati da li je parcela koja je prijavljena za proizvodnju kukuruza, zaista pod tom kulturom.

Ukoliko se utvrdi da nema podudaranja, novac će morati da se vrati uz zakonsku zateznu kamatu i pasivan status gazdinstva, u zavisnosti od vrste prekršaja – od tri do pet godina.

