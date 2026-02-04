Države EU daju Ukrajini 90 milijardi evra zajma za odbranu i budžet

Države - članice Evropske unije (EU) su se danas saglasile da Ukrajini daju zajam od 90 milijardi evra za njene finansijske i vojne potrebe 2026. i 2027. godine.

Od toga će 30 milijardi biti za njene budžetske potrebe, a 60 milijardi evra za kupovinu oružja i municije, ali odnos tih iznosa u ukupnom zajmu zavisi od toga da li će Rusija završiti rat protiv Ukrajine.

Zajam od 90 milijardi evra, o kojem je politički dogovor postignut na samitu EU decembra 2025, biće finansiran emisijom zajedničkog duga, a budžet EU će biti garancija za investitore, preneo je Juronjuz (Euronews).

Mađarska, Slovačka i Češka koje se protive daljem davanju pomoći Ukrajini, biće potpuno oslobođene bilo kakvih finansijskih obaveza u vezi s tim.

Evropska komisija procenjuje da će preostale 24 države članice morati da plaćaju između dve i tri milijarde evra godišnje kako bi pokrile povezane troškove.

„Današnji dogovor pokazuje da EU odlučno nastavlja da deluje u podršci Ukrajini i njenom narodu. Novo finansiranje će pomoći da se obezbedi žestok otpor te zemlje ruskoj agresiji“, rekao je Makis Keravnos, ministar finansija Kipra koji u prvoj polovini ove godine predsedava Savetom Evropske unije.

„Istovremeno, šaljemo jak signal: Suverenitet i teritorijalni integritet država moraju se u potpunosti poštovati, u skladu s međunarodnim pravom“, istakao je on.

Kupovina oružja i municije bila je poslednja sporna tačka u pregovorima ambasadora država EU. Francuska, glasni zagovornik politike „Proizvedeno u Evropi“, insistirala je na ograničavanju kupovine van tog kontinenta koliko god je to materijalno moguće.

Na kraju, zajam će slediti takozvani „kaskadni princip“: oružje i municija će se kupovati u Ukrajini, EU, Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj i Švajcarskoj. Ako oprema tu nije dostupna, Kijevu će biti dozvoljeno da ode na druga tržišta, poput Sjedinjenih Država, kako bi nabavio ono što mu je potrebno za borbu.

Države koje imaju partnerstvo u oblasti bezbednosti i odbrane sa EU, poput Velike Britanije, Japana, Južne Koreje i Kanade, takođe će imati koristi od prioriteta kupovine ako plate „fer i srazmeran“ doprinos troškovima zajma.

Novac će biti postepeno isplaćivan Ukrajini, pod strogim uslovima. Svaki zastoj u naporima Ukrajine u borbi protiv korupcije rezultiraće obustavljanjem pomoći.

Pošto je to zajam Ukrajini, od nje će se tražiti da vrati tih 90 milijardi evra samo ako Rusija obustavi svoj agresivni rat i pristane da Kijevu nadoknadi štetu. S obzirom na to da je Moskva odlučno isključila mogućnost reparacija, očekuje se da će EU refinansirati taj dug.

Pravni tekst zajma zahteva blagoslov Evropskog parlamenta koji se obavezao da će ubrzati proceduru. Cilj je da se prva isplata izvrši početkom aprila, što je rok koji je predložio Kijev. Brisel se nada da će tada biti prva isplata da bi se izbegao nagli pad priliva strane pomoći Kijevu, preneo je Juronjuz.

(Beta)

