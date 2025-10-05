Dva miliona evra iz budžetske rezerve za KSS, Vlada dotira i plate u ministarstvu

Vlada Srbije izdvojila je dodatnih 236 miliona dinara (oko dva miliona evra) iz budžetske rezerve kako bi dotirala Košarkaški savez Srbije (KSS), objavila je Nova ekonomija.

Ova sredstva izdvojena su radi „obezbeđivanja finansijske pomoći potrebne za redovan rad KSS“, navodi se u rešenju objavljenom u Službenom glasniku.

Ovaj transfer dolazi manje od nedelju dana nakon prethodnog rešenja Vlade, kojom je krajem septembra KSS-u dodeljeno 118 miliona dinara (nešto više od milion evra).

Nova ekonomija podseća da je junu iz budžetske rezerve Fudbalskom savezu Srbije i KSS prebačeno oko pet miliona evra, takođe za finansiranje redovnog rada ovih sportskih saveza, a da je Vlada Srbije na isti način i mesec dana pre toga dodelila 398,1 milion dinara KSS-u.

U periodu 2018-2023. godine, kroz budžetsku rezervu sportskim savezima je isplaćeno 65 miliona evra, prema podacima Fiskalnog saveta.

„Fiskalni savet je u izveštaju iz 2024. godine naveo da se finansiranje sporta i sportskih saveza prekomerno oslanja na tekuću rezervu, zbog čega je potrebno unaprediti budžetiranje sredstava u ovoj oblasti“, navodi Nova ekonomija.

Vlada Srbije je takođe iz budžetske rezerve finansirala plate u Ministarstvu informisanja i telekomunikacija i Republičkom seizmološkom zavodu, sa dodatnih 25,51 miliona dinara.

Od tog iznosa, 2,66 miliona dinara otići će Seizmološkom zavodu, a 22.85 miliona Ministarstvu informisanja, navodi se u rešenju koje potpisuje premijer Đuro Macut.

Sredstva su odobrena „radi obezbeđivanja nedostajućih sredstava potrebnih za isplatu plata, dodataka i naknada zaposlenih (zarade) i pripadajućih socijalnih doprinosa“.

(Beta)

