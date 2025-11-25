Dva priznanja za Hemofarm i Hemofarm fondaciju

Kampanja „Najvažniji poziv u životu“, koju od 2016. godine sprovode kompanije Hemofarm i Hemofarm fondacija dobitnik je „Grand Prix 2025“ priznanja na petom festivalu društveno odgovorne komunikacije „Kampanje sa svrhom“, saopšteno je danas.

Grand Prix je uručen za kategoriju Yellow/ Social i instalaciju 2.000 peščanih satova na Trgu republike 2024. godine, koja je simbolično predstavljala oko 2.000 pacijenata koji se se nalazili na listi za transplantaciju u Srbiji.

Tom aktivacijom je nastavljena kampanja „Najvažniji poziv u životu“, a sloganom Budimo bolji ljudi.Postani donor. alarmirana je javnost u cilju stvaranja društva odgovornih i solidarnih ljudi koji prihvataju donorstvo kao najhumaniji čin, navodi se u saopštenju Hemofarm.

Događaj na Trgu republike nedavno je proglašen i za „Najbolji događaj godine“ na 11. regionalnom festivalu integrisanih komunikacija KAKTUS 2025, čime se broj nagrada za kampanju „Najvažniji poziv u životu“ popeo na 36.

„Ova priznanja dolaze u trenutku kada se oko 1.700 ljudi i dalje nalazi na listama čekanja za transplantaciju, među kojima su i deca. Iako broj donora i transplantacija u Srbiji raste u 2025. godini, podsećamo na važnost usvajanja izmena i dopuna Zakona o presađivanju ljudskih organa, koji znači život za ljude, koji dugi niz godina čekaju na donora i transplantaciju organa“, navodi se u saopštenju Hemofarma.

Na festivalu „Kampanje sa svrhom“ kompanija Hemofarm dobitnik je i statuete u kategoriji Yellow/Social za organizaciju prvog ESG festivala u Srbiji, koji je okupio više od 65 stručnjaka iz 50 kompanija, institucija i organizacija koje se bave održivim razvojem.

Tom prilikom predstavljena je i prva multimedijalna interaktivna izložba posvećena održivom razvoju „STADA Expo“.

(Beta)

