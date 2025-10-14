Dženeral motors najavio gubitak 1,6 milijardi dolara zbog promene politike SAD prema EV

Najveći američki proizvođač automobila, Dženeral motors (GM) u sledećem kvartalu pretrpeće gubitak od 1,6 milijardi dolara jer su SAD smanjile poreske olakšice za električna vozila (EV) i ublažile ograničenja emisije izduvnih gasova što je politika predsednika Donalda Trampa.

Akcije GM koji je ulagao u EV i ograničenje izduvnih gasova što sada izgleda da SAD napuštaju, danas su pale za oko dva odsto već pre otvaranja Njujorške berze.

Olakšice za električna vozila ukinute su prošlog meseca, a iznosile su 7.500 dolara za nova i do 4.000 dolara za polovna.

Agencija za zaštitu životne sredine SAD radi na smanjenju ograničenja izduvnih gasova automobila, dok administracija predsednika Donalda Trampa radi na ukidanju podsticaja proizvođačima automobila za prelazak na električna vozila.

Tramp je takođe doveo u pitanje federalna sredstva za infrastrukturu za punjenje baterija električnih vozila i sprečio Kaliforniju da zabrani prodaje novih vozila na benzin.

Te Trampove mere smanjuju pritisak na proizvođače automobila da postepeno napuste proizvodnje vozila na benzin.

GM je danas naveo da će morati da evidentira rashode od 1,2 milijarde dolara zbog smanjenja kapaciteta za proizvodnju električnih vozila i još 400 miliona dolara naknade za raskid ugovora sa kooperantima u tom poslu.

Kompanija kaže da ro neće utcati na njenu ponudu sadašnjih električnih verzija automobila Ševrolet, Dženeral motors i Kadilak i očekuje da će tih modela biti i ubuduće.

Električna vozila su ranije smatrana za budućnost američke automobilske industrije. GM je 2020. godine najavio da će u narednih pet godina investirati 27 milijardi dolara u električna i autonomna vozila što je bilo za 35 odsto više u odnosu na ranije planove.

Kompanija je 2021. godine saopštila da planira da do 2030. godine više od polovine svojih fabrika u Severnoj Americi i Kini bude sposobno za proizvodnju električnih vozila, i tada se obavezala da će do 2025. uložiti još oko 750 miliona dolara više u mreže uređaja za punjenje baterija električnih vozila.

GM je ciljao da do 2035. godine većina broj vozila koja proizvodi bude električna i da cela kompanija postane „ugljenično neutralna“.

Drastične promene ekonomske i ekološke politike koje se menjaju od jedne vlade do druge, otežavaju planiranje američkih proizvođača automobila.

Proizvođači automobila se takođe suočavaju sa povećanom konkurencijom inostranih konkurenata, poput džinovskog kineskog BYD. Ta kompanija je u julu objavila da joj je prodaja porasla za 31 odsto u prvoj polovini godine, i to na čak 2,1 miliona automobila zahvaljujući pre svega bumu električnih vozila u Kini koji je podstakla država.

Uspon BYD-a i drugih kineskih proizvođača električnih vozila predstavlja izazov za Teslu i druge velike svetske proizvođače automobila, jer kineski konkurenti prodiru u Evropu, Jugoistočnu Aziju i na druga tržišta nudeći pristupačnije opcije i niže cene nego što imaju proizvođači na Zapadu.

