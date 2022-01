E-fiskalizacija omogucava bolju kontrolu i naplatu poreza

BEOGRAD – Direktorka Poreske uprave Dragana Marković ocenila je danas da bi novi model eFiskalizacije trebalo da stvori uslove za borbu protiv sive ekonomije, unapredi sistem kontrole i obezbedi bolju naplatu poreza.

„Poreska uprava će sa novim sistremom imati mogućnost da u relanom vremenu vidi sve transkcije poreskih obveznika i da proveri svaki izdat fisklani račun, što omogućava efikasniju kontrolu“, rekla je Marković nakon sastanka koji su ministar finasija Sinaša Mali i ona imali sa proizvođačima fisklanih uređaja i softvera.

Navela je da će radnici Uprave moći mnogo toga da vide iz sedišta Poreske uprave, i to će doprineti da analiza rizika bude kvlitetnija.

„Korist imaju svi učešnici na tržištu. Pre svega građani koji mogu odmah da provere valjanost račcuna, prodavci koji više neće morati da izdaju i čuvaju duple trake, da servisiraju uređaje i zemenjuju module, jer je sistem fiskalizacije krajnje pojednostvaljen“, rekla je direktorka Poreske uprave.

Marković je pozvala sve koji do sada nisu prešli na novi sistem fiskalizacije da to urade, jer je osatalo nešto manje od 100 dana do 30. aprila kada ističe rok.

Podsetila je sve fiskalne obveznike koji nisu podneli zahtev za subvencije Minsitarstva finansija od 100 evra za fiskalnu kasu i 100 evra za prodajno mesto da se prijave što pre, jer je krajni rok 31. januar.

(Tanjug)

