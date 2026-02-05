EBRD investirala više od 800 miliona evra u Srbiju prošle godine

Evropska investiciona banka (EBRD) je u Srbiju tokom 2025. godine investirala više od 800 miliona evra u različite projekte, saopšteno je u četvrtak.

Tokom prošle godine, EBRD je investirala u rekordnih 42 projekta u Srbiji, pri čemu je 84 odsto ukupnih ulaganja bilo usmereno ka privatnom sektoru, sa posebnim fokusom na jačanje otpornosti i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća.

Kumulativne investicije EBRD u Srbiju su premašile iznos od 10 milijardi evra.

Regionalni direktor EBRD-a za Zapadni Balkan Mateo Kolanđeli kazao je da je 2025. godini zadržan veoma visok nivo investicija koji je u još većem procentu usmeren ka privatnom sektoru.

„Sa više od 800 miliona evra uloženih tokom 2025. godine, ukupan iznos koji je EBRD do danas plasirao u Srbiji premašio je 10 milijardi evra, što svedoči o snazi i kvalitetu naših partnerstava u zemlji. Uz kontinuirano jačanje našeg regionalnog centra u Beogradu, ostajemo posvećeni daljem proširenju aktivnosti u cilju jačanja otpornosti i konkurentnosti srpske privrede“, kazao je Kolanđeli.

Kako je precizirano, tokom 2025. godine, gotovo polovina ukupnih ulaganja EBRD u Srbiji plasirana je putem mreže partnerskih finansijskih institucija, lokalnih banaka i lizing kompanija.

Ta sredstva su stavljana na raspolaganje kroz širok spektar ciljanih finansijskih proizvoda, namenjenih podsticanju ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, unapređenju pristupa finansiranja za preduzeća koja vode mladi i žene, kao i jačanju trgovinskih aktivnosti.

Banka je takođe učestvovala u kofinansiranju zajedno sa stranim direktnim investitorima, posebno kada je reč o projektima u sektoru nekretnina.

