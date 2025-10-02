EBRD sa 40 miliona evra kreditira investicije MK grupe

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i kompanija MK grupa, dugogodišnji partneri, potpisali su ugovor o zajmu vrednom 40 miliona evra, saopšteno je danas.

Ugovor o zajmu su na EBRD samitu u Crnoj Gori potpisali izvršni direktor za korporativni sektor u EBRD-u Žan-Mark Peteršmit i žgeneralni direktor MK grupe Mihailo Janković.

„Ovim je obeležena važna prekretnica u saradnji dugoj skoro dve decenije, čime je istaknut značaj zajedničke posvećenosti MK grupe i EBRD-a održivom razvoju“, navodi se u saopštenju MK grupe.

Zajam EBRD-a je prvi zajam vezan za održivost MK grupe i olakšaće kompaniji da diversifikuje svoje poslovanje jer će ga iskoristiti za investiciju i otvaranje fabrike alkohola Sunal, čime će Srbija prvi put postati izvoznik alkohola.

Najsavremenija fabrika alkohola u Kovačici proizvodiće prehrambeni i medicinski alkohol, kao i bioetanol, a kapacitet fabrike je proizvodnja 30 miliona litara alkohola godišnje.

Zajam će takođe biti iskorišćen i za razvoj vinskog biznisa vinarije Erdevik, koja posluje u okviru MK grupe.

Saradnja između EBRD-a i MK grupe doprineće i unapređenju u oblasti zaštite životne sredine i digitalizacije, pri čemu kompanija očekuje da će do 2032. godine smanjiti emisiju gasova sa efektom staklene bašte za 30 odsto i unaprediti sajber bezbednost i digitalnu infrastrukturu kroz tehničku podršku EBRD-a, sa ciljem jačanja održivosti, otpornosti i konkurentnosti.

MK grupa je jedna od vodećih kompanija u jugoistočnoj Evropi koja posluje u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Sloveniji, a dobre rezultate ostvaruje u oblastima agrara, turizma, nekretnina i obnovljivih izvora energije.

Kompanija je za 40 godina poslovanja uložila 1,6 milijardi evra u razvoj, a najavila je i novi investicioni ciklus u istom iznosu i novih 1,6 milijardi evra ulaganja u projekte budućnosti.

EBRD je jedan od najvećih institucionalni investitora u Srbiji i uložio je više od 10 milijardi evra kroz 390 projekata, od kojih je većina podržala privatni sektor.

Prioriteti EBRD banke u Srbiji obuhvataju unapređenje konkurentnosti privatnog sektora, produktivnosti i pristupa finansiranju.

(Beta)

