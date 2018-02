ECB: Banke planiraju širenje u evrozoni zbog Bregzita

Potpredsednica nadzornog odbora za bankarstvo Evropske centralne banke Sabin Lautenšleger rekla je danas da do sada više od 10 banaka pravi planove za širenje poslovanja u evrozoni pre nego što Velika Britanija napusti Evropsku uniju kao i da one koje žele da učine to isto imaju sve manje vremena.

Ona je upozorila da banke i u Velikoj Britaniji i u EU treba da budu spremne za takozvani tvrdi Bregzit, slučaj da London napusti Uniju bez tranzicionog perioda za prilagodjavanje.

Po scenariju trvrdog Bregzita, Velika Britanija bi u potpunosti napustila EU i njenu zonu slobodne trgovine kada istekne rok za pregovore, u martu 2019. To znači da bi banke koje su poslovale u Londonu izgubile pravo da posluju u ostatku Unije. To uključuje i banke iz trećih država koje su koristile London kao ulaznu tačku za Evropu. Prelazni period bi bankama dao vremena da se prilagode novim trgovinskim propisima.

Ne možemo biti sigurni da li će biti prelaznog perioda. Banke moraju da nastave pripreme za bilo koji ishod, pa i tvrdi Bregzit“, rekla je Lautenšleger.

Britanska vlada se priprema za pregovore sa zvaničnicima EU o novim uslovima trgovine i nije poznato da li će dve strane postići dogovor o prelaznom periodu ili će naglo prekinuti odnose.

Lautenšleger je na konferenciji u Frankfurtu navela da su banke koje žele da se iz Londona izmeste u evrozonu već morale da podnesu zahteve za licence.

Prema njenim rečima, osam banaka se već prijavilo a još četiri je najavilo planove za značajno uvećanje aktivnosti u 19-očlanoj monetarnoj uniji. Velika Britanija nije članica evrozone.

U zavisnosti od toka pregovora o Bregzitu, banke bi mogle dobiti dodatno vreme za preseljenje, ali samo one koje su već predstavile „kredibilne planove“ za to, rekla je Lautenšleger.

Banke iz evrozone koje žele da posluju u Velikoj Britaniji, kako je navela, takodje moraju da se pripreme za Bregzit podnošenjem zahteva za izdavanje licence nadležnom britanskom regulatornom telu.

Lautenšleger je upozorila banke koje žele da se presele da ne mogu samo da osnuju fiktivne firme u evrozoni.

„Banke moraju biti prave banke ako žele da posluju u zoni evra“, rekla je ona.

