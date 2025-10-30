ECB zadržala važeće kamatne stope, smanjeni rizici od pada

Evropska centralna banka (ECB) zadržala je važeće kamatne stope jer se inflacija u zoni evra vratila na oko ciljnih dva odsto, a privreda izgleda otporno, izjavila je danas predsednica te banke Kristin Lagard.

Ona je navela da su neki od rizika ekonomskog pada u zoni evra ublaženi trgovinskim sporazumom Evropske unije (EU) i Sjedinjenih Američkih Država (SAD), prekidom vatre u Pojasu Gaze i trgovinskim primirjem SAD i Kine.

Kamatna stopa na depozite, kao referentna vrednost monetarne politike ECB, zadržana je na dva odsto, kao što je bila od jula, navodi se u saopštenju sa sastanka Upravnog saveta Monetarnog instituta u Firenci.

„Inflacija ostaje blizu srednjoročnog cilja od dva odsto, a procena Saveta o izgledima za inflaciju ostaje uglavnom nepromenjena“, navodi se u saopštenju i dodaje da je „ekonomija nastavila da raste uprkos izazovnom globalnom okruženju“, čemu su doprineli tržište rada, solidni bilansi stanja kompanija i efekti prethodnog monetarnog popuštanja.

ECB, ipak, tvrdi da su izgledi neizvesni, uglavnom zbog geopolitičkih sporova.

Evrozona se suočava sa nekoliko izazova, među kojima su carine koje je uveo Vašington, kinesko-američki trgovinski sukob i tenzije u izvozu retkih ruda što bi moglo da utiče na evropsku industriju.

Rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) evrozone iznenadno je porastao u trećem kvartalu i sada iznosi 0,2 odsto, saopštio je danas Eurostat.

ECB bi, prema stručnjacima, mogla da otvori debatu o budućem smanjenju kamatnih stopa u decembru, kada budu objavljene projekcije inflacije do 2028. godine.

Banka je danas ponovila da će njena monetarna politika ostati vođena tekućim stanje i da će odluke i dalje donositi iz sastanka u sastanak.

(Beta)

