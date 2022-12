Edukacija za eFakture za više od 100 privrednika Južnog Banata

PANČEVO – Više od 100 preduzetnika i privrednika iz sektora malih i srednjih preduzeća, knjigovodstvenih agencija i individualnih poljoprivrednih gazdinstava sa prostora Južnog Banata prisustvovalo je danas edukaciji o eFakturama koja je održana u gradskoj upravi Pančeva.

Obaveza korišćenja sistema eFaktura za ovaj segment privrede počinje 1. januara, a tokom edukacije privrednici su bili u prilici da u ličnom kontaktu saznaju više o uključivanju u elektronski sistem i razjasne druge nedoumice oko prelaska na elektronske fakture.

Jedan od predavača Ivana Kuzmanović rekla je da se edukacija privrednicima drži jer se približava rok da na korišćenje sistema elektronskih faktura pređu i privatnici.

„Govorimo o registraciji na sistem, korišćenju i kreiranju faktura i sve ostalom potrebnom za budući rad“, rekla je ona.

Javni sektor elektronske fakture koristi od 1. maja ove godine, pa je saradnja sa tim sektorom i privatni sektor učinila spremnijim za promenu koja nastupa na početku 2023. godine.

„Ipak, ljudima malo bude konfuzno zbog materijala, kao što su kvalifikovani sertifikat ili mobilna aplikacija, koji su neophodni za samu registraciju. Ali, nije ništa teško kad se naviknu. Prvi put možda izgleda teško, posle je sve lakše“, rekla je ona.

Dodaje da su deo edukacije i vebinari od kojih je poslednji održan u četvrtak, a da će edukacija biti nastavljena u ponedeljak u Ministarstvu finansija.

„Trudimo se da svake nedelje pripremimo aktuelni materijal za nedeljne vebinare. Juče je tema bila registracija jer je 1. januar sve bliži“, rekla je ona.

Ističe da postoji veliko interesovanje privrede za informacije o načinu pristupanja i rada u sistemu eFaktura.

„Što se tiče kontakt centra najviše poziva imamo za samu registraciju, ali kasnije posle 1. januara, biće i drugih situacija. U fokusu će biti praksa kod samog korišćenja sistema. Biće poziva i mejlova u vezi sa tim, ali već smo to prošli kada je javni sektor prelazio u sistem eFaktura, tako da smo spremni“, poručila je ona.

Direktor Regionalne privredne komore Južnog Banatam, koja je deo Privredne komore Srbije, Milan Ćulibrk ocenio je da će sa digitalizacijom, odnosno eFiskalizacijom i eFakturama, privreda dobiti na značaju.

„Znaće se tačno koje su fakture izdate, a koje su naplaćene. Biće evidentiran i porez – PDV, tako da će povraćaj više uplaćenog poreza biti moguć u roku od 24 časa. To je nekada bilo i po 50-60 dana, a sada će biti puno brže“, rekao je on.

Dodao je da se na ovaj način suzbija i siva ekonomija.

„Veoma je značajno da poreske obaveze podnose svi pođednako“, rekao je on.

Ćulibrk je rekao da su veći privrednici već upoznati sa novinama sistema eFaktura, a da su trenutno edukacije bitne, pre svega, za manje privrednike koji imaju knjigovodstvo kod agencija.

„Velike firme koje imaju svoje računovođe i svoje finansijske službe su to već mnogo bolje prihvatile. Međutim veliki broj firmi radi preko agencija za knjigovodstvo i tu sad pokušavamo da nađemo način kako da to bude i za male privrednike, ali i za vlasnike agencija povoljno“, rekao je on.

Edukacija u Pančevu bila je prilika da privrednici neposredno preko elektronske prezentacije budu upućeni u konkretne korake kako bi se pravilno i bez problema svoj posao registrovali u sistem eFaktura.

U direktnoj komunikaciji sa edukatorima mogli su da razjasne dosadašnje nedoumice.

(Tanjug)

