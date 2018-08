EK odobrila novi plan Slovenije za prodaju NLB banke

LJUBLJANA – Evropska komisija odobrila je slovenački predlog sa izmenjenim obavezama za prodaju NLB banke, najveće u toj zemlji, kojim se predviđa da država do kraja ove godine proda najmanje 50 odsto udela u banci.

Ostatak udela do visine kontrolnog paketa, od 25 odsto plus jedna akcija, treba da bude prodat do kraja 2019. godine.

„Slovenija se čvrsto opredelila za ambiciozan vremenski raspored prodaje NLB-a s prvom tranšom prodaje od najmanje 50 odsto plus jedna akcija do kraja 2018. godine“, saopštila je danas Komisija, a prenosi Rojters.

U saopštenju se dodaje da je Slovenija „odredila stroge rokove za završetak prodaje od 75 odsto NLB banke minus jedna akcija do kraja 2019. godine“.

Ukoliko prekorači taj rok, biće imenovan poverenik koji će preuzeti postupak prodaje.

Pored toga, NLB banci će biti dozvoljeno da odobrava nove kredite samo ako ostvaruje minimum prinosa na kapital na te zajmove, navela je EK.

Slovenačka agencija STA je prenela da se s novim paketom Slovenija takođe obavezala na zatvaranje dodatnih filijala u zemlji i na prodaju svog udela u osiguranju NLB Vita, osim u slučaju ako kompletnu prodaju banke završi do kraja godine.

Ključne postojeće obaveze, među kojima je zabrana ponovnog ulaska u poslove koje je banka prodala u sklopu restrukturiranja i zabrana akvizicija, produžene su.

NLB će takođe emitovati tzv. Tier 2 obveznicu ili subordinirani dug, „kako bi dodatno otklonila svaku sumnju u održivost poslovanja“.

„Novi paket slovenačkih obaveza je dovoljan da ukloni sumnje Komisije u pogledu dugoročne održivosti NLB-a i u pogledu poremećaja konkurencije na slovenačkom bankarskom tržištu“, navela je Evroposka komisija.

(Tanjug)