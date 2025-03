Ekonomisti: Vučić može da obećava infrastrukturu samo po zakonu

Ekonomisti su danas ocenili da projekti koje predsednik Srbije Aleksandar Vučić obećava građanima, na njihov zahtev, prilikom obilaska pojedinih delova zemlje, a koji se odnose na nedostajuću lokalnu infrastrukturu i drugih objekata, moraju da budu transparentni, uz poštovanje zakonske procedure i obezbeđenih sredstava.

Tako je prilikom obilaska Zaječarskog okruga, Vučić, između ostalog, obaćao početak rekonstrukcije Doma kulture u Rgotini u roku od sedam dana, a ministar za javna ulaganja Darko Glišić obavestio je građane tog mesta posle nekoliko dana da je rekonstrukcija započeta, čak i malo pre tog roka i da će radovi biti završeni u roku od šest meseci.

Član Fiskalnog saveta Vlade Srbije Nikola Altiparmakov, na pitanje Bete da li u budžetskoj rezervi ima dovoljno novca za ispunjenje prihvaćenih zahteva samo građana istočne Srbije koje je u poslednjih dvadesetak dana obišao Vučić, naveo je da Zakon o budžetskom sistemu predviđa budžetsku rezervu od četiri odsto prihoda što za ovu godinu iznosi oko 90 milijardi dinara.

„Fiskalni savet je prošle godine radio studiju i analizirao uporedna iskustva drugih zemlja i videli smo da je u Srbiji obim budžetske rezerve neuobičajen. Ranije nije bila tako visoka budžetska rezerva, ali je u nekoliko navrata udvustručena, čak utrostručena u poslednjoj deceniji“, rekao je Altiparmakov.

Dodao je da je taj nivo budžetske rezerve od četiri odsto budžetskih prihoda atipično visok u odnosu na evropsku praksu.

Takođe, kako je naveo, sam način korišćenja tog novca na nove politike umesto na hitne i nepredviđene događaje je praksa koja nije ustaljena u EU.

„Kad smo, prošle godine radili studiju o budžetskoj rezervi pozivali smo nadležne da se smanji taj iznos, ograniči upotreba i bude namenjena za nepredviđene okolnosti, a ne za potrebe izmenjene politike. Vlada ima legitimno pravo da menja politike i to bi trebalo uneti u Zakon o budžetu ili rebalans budžeta“, rekao je Altiparmakov.

Istakao je da bi javne investicije morale biti transparentnije i sistematičnije organizovane, uz studije isplativosti.

Altiparmakov je ocenio da „ima pomaka u novoj fiskalnoj strategiji za jedan deo javnih investicija, ali ne i za sve“.

Predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda su, prema njegovim rečima, saopštili nedavno da su sa Vladom dogovorili da se, uz projekte objavljuju i studije isplativosti.

Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić je, na pitanje da li je Srpska napredna stranka, čiji je član Vučić, u privilegovanom položaju kada novac građana Srbije iz budžeta deli na osnovu lične ocene zahteva građana, rekao da je „Vučić u privilegovanom položaju jer je vlast“.

„Kada opozicija bude na vlasti nemam ništa protiv da i ona to radi, ali da to bude transparentno i da se poštuju zakoni. Govorim to, imjući u vidu poziciju građana koji nemaju osnovnu infrastrukturu, a rešavanje tog problema je i strateško pitanje kako bi ostali da žive na svom ognjištu i u pasivnim krajevima“, objasnio je Savić.

Dodao je da se novac za rešavanje lokalnih infrastrukturnih problema, verovatno povlači iz budžetske rezerve.

„Budžet je živa materija i omogućava rešavenje prioritetnih problema. Nije bilo planirano ni povećaje materijalnih troškova fakulteta za 50 odsto, pa su povećani. To košta mnogo više nego što će biti potrošeno na izgradnju lokalnih puteva i druge infrastrukture koje su zatražili građani“, rekao je Savić.

Savić je rekao da „iz strogo formalnih razloga može se postaviti pitanje da li predsednik može da raspolaže novcem građana na takav način“.

„Mislim da je to u redu ako je sve transparentno i ako su obezbeđena sredstva u budžetu. Vučić se ne zaleće, gleda šta može da se ispuni od zahteva. Ako je to u korist građana ne bi trebalo da je sporno. Na taj način će se u tromoj državi brže rešiti neki problem, ne radi to Vučić samo zbog političke koristi“, rekao je Savić.

Dodao je da pretpostavlja da problemi čije rešenje traže građani „nisu izmišljeni, nego da postoje duži period vremena“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com