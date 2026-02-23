Ekspert za kvalitet hrane: Uvoz mleka u Srbiju može da se kontroliše taksom i detekcijom surogata

Međunarodni ekspert za kvalitet hrane Ivan Smajlović rekao je danas da bi domaći proizvođači mleka mogli da se odbrane od jefinog uvoznog mleka iz Evrope tako što bi se uveli prelevmani - zaštitna taksa kojom se nadoknađuje razlika između niže cene uvezene robe i više cene domaćeg proizvoda, i kontrolom kvaliteta uvoza inovativnom tehnologijom (EIM) za detekciju jeftinih surogata u tom i drugim proizvodima.

Smajlović je na konferenciji za medije na temu „Kolaps mlečnog govedarstva u Srbiji i održiva rešenja za problem otkupa mleka od poljoprivrednika“ rekao da inovativna tehnologija (EIM) može da detektuje šećere, vodu i druge dodatke u mleku, medu i vinu, i pozvao tužilaštvo da utvrdi krivce za zatvaranje referentne laboratorije Ana lab u kojoj je radio i koja je mogla da detektuje te jeftine surogate.

Po njegovim rečima ta tehnologija koju je razvio kao naučnik, priznata je u Rusiji, Kini, kao i u EU, i u januaru 2025. godine je dobila ovlašćenje Ministarstva poljoprirede Srbije da radi analize kvaliteta hrane, ali joj je dva meseca kasnije oduzeto to pravo.

Istakao je da su se za uništenje laboratorije Ana lab založili manjinski vlasnik Miloš Subakov, pomoćnik ministra Nenad Katanić, predsednik Odbora za poljoprivredu u Skupštini Srbije Marijan Rističević, kao i Ljiljana Ivanjac i Živko Matijević iz Ministarstva poljoprivrede.

Naveo je da je Milica Neđić, zadužena za pravne poslove u Ministarstvu poljoprivrede, koja je potpisala rešenje o ovlašćenju za analize, pošto je ta laboratorija utvrdila prisustvo šećera u 200 tona meda uvezenog iz Rusije po 1,3 evra za kilogram, oduzela to ovlašćenje po hitnom nalogu tadašnjeg ministra poljoprivrede Aleksandra Martinovića.

Nakon toga, prema njegovim rečima, pokradena je oprema laboratorije i ona je sada u stečaju.

„Ekonomske prevare su najveći problem za veliki broj zemalja u svetu. Vreme je da stručnajci utvrđuju kvalitet hrane i njenu konkurentnost jer je svet na ivici provalije“, rekao je Smajlović.

On je naveo da bi rešenje krize u mlekarstvu u Srbiji mogo da se nađe za nekoliko meseci kupovinom opreme za dve laboratorije u kojima bi se EIM metodom utvrđivalo da li proizvodi sadrže sve što je u deklaraciji, ili su proizvođači prevarom pokušali da zarade na tim prozvodima dodajući jeftine surogate.

Smajlović je rekao da domaći proizvođači mleka ne mogu da održe proizvodnju kada su troškovi oko 80 dinara po litru mleka, a mlekare kupuju mleko po 30 do 50 dinara po litru.

Po rečima Smajlovića, domaći proizvođači mleka bi mogli da se odbrane od uvoznog iz Evrope gde je hiperprodukcija, tako što bi se uveli prelevmani na određeni period, a zatim radila laboratorijska analiza tehologijom EIM.

„Odbrana od prekomernog uvoza je moguća i zahtevom za sledljivost, odnosno dokazom da mleko i meso ne potiču od životinja hranjenih modifikovanom sojom (GMO)“, rekao je Smajlović.

Dodao je da je, kada se na taj naćin štiti proizvođač, moguće postepeno smanjivanje i ukidanje subvencija.

Istakao je da Ministarstvo poljoprivrede treba reorganizovati jer je u sukobu interesa pošto je ono „i regulator, i finansijer, i kontrolor“.

Direkcija za Nacionalnu referentnu laboratoriju koja sada ne radi punim kapacitetom, po njegovim rečima mora da se izmesti iz Ministarstva da ne bi trpela uticaje, a iz istog razloga iz Ministarstva mora da se izdvoji i Uprava za agrarna plaćanja.

Profesor poljoprivrede Miladin Ševarlić je ocenio na skupu da je „neprimerena izjava univerzitetskog profesora i ministra poljoprivrede Dragana Glamočića na sastanku (prošle nedelje) s poljoprivrednicima da sada ne moraju da se bave poljoprivredom“.

„Glamočić predaje na fakultetu ishranu domaćih životinja, a preporučio je poljoprivrednicima da smanje ishranu kako bi krave smanjile količinu mleka i tako bi se rešio problem viška mleka, što je suprotno zakonu o dobrobiti životinja“, rekao je Ševarlić.

Naglasio je da se Glamočić zalaže za liberalizaciju korišćenja GMO i da je „lobista, kao i predsednik države, Aleksandar Vučić“, i pozvao proizvođače mleka da ne budu „robovi“ koalicije SNS-SPS i da mleko poklanjaju obdaništima i bolnicama.

Ševarić je pitao zašto Glamočić koji je najavio prelevmane za mleko u prahu, to do sada nije uveo.

„Glamočić je predložio i oznaku ‘100 odsto iz Srbije’, a šta je bilo do sada sa istim akcijama ‘Najbolje iz Vojvodine’, ‘Čuvarkuća’?“, pitao je Ševarlić.

Dodao je da je rešenje koje je ovih dana ponudio Glamoćić da proizvođači meka sklope ugovore sa mlekarama o otkupu bilo i do sada regulisano zakonom, pa pitao zašto „ministar za pendrek“ nije poslao policiju da utvrdi ko ne poštuje ugovore.

Pozvao je Glamočića da objasni kako su subvencije u Srbiji 30 odsto veće nego u Evropi, a Vučiča da pred izbore kaže „koliko je ljudi planirao da se uništi“ radi projekta „Jadar“.

Predložio je zabranu uvoza mleka, mesa jaja i svih proizvoda od tih sirovina bez sertifikata da životinje nisu hranjene GMO sojom što bi, kako je istakao, bila najjednostavnija carinska zaštita domaće proizvodnje.

Ševarlić je pozvao potrošače da podrže proizvođače poljoprivrednih proizvoda na protestu sledeće nedelje.

Konferenciju su organizovali Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije (SPITS) i Društvo srpskih domaćina (DSD).

(Beta)

