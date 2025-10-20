EPS pozvao građane da iskoriste popust na račune za struju od sedam odsto

Elektroprivreda Srbije (EPS) pozvala je građane da umesto pet odsto popusta za redovno plaćanje računa za struju iskoriste novi, veći popust od sedam odsto.

„Od računa za oktobar sva domaćinstva koja se opredele da račun za struju dobijaju u elektronskoj formi, na mejl adresu, i plate ga do 20. u mesecu ostvariće pravo na popust od sedam odsto. Na taj način želimo da motivišemo građane da zajedno sa nama daju doprinos očuvanju životne sredine“, poručio je izvršni direktor snabdevanja EPS Aleksandar Bjeličić na otvaranju 20. Međunarodnog sajma energetike u Beogradu, navedeno je u saopštenju.

Istakao je da građani na štandu EPS-a u naredna tri dana mogu da se informišu detaljnije o pogodnostima zamene papirnog računa elektronskim.

„Izbor elektronskog računa za električnu energiju je prvi korak za popust od sedam odsto. To mogu da urade na portalu i aplikaciji ‘EPS Uvid u račun’, na šalterima u poslovnicama EPS ili popunjavanjem zahteva koji se nalazi na sajtu EPS-a“, kazao je Bjeličić.

Ukazao je da je procedura za izbor e-računa jednostavna, a prednost je što kupci dobijaju račun na mejl adresu, mnogo ranije nego što je slučaj s papirnim računom.

„Drugi korak je da račun izmire do 20. u mesecu, na način koji njima najviše odgovara i koji praktikuju inače“, naveo je Bjeličić.

(Beta)

