EPS: Trošak prenosa i distribucije struje na računima već 15 godina, SRCE uznemirava javnost

Preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ (EPS) saopštila je danas, nakon što je stranka Srbija centar (SRCE) navela na računima za struju postoji trošak prenosa i distribucije električne energije za koji nije jasno kako se obračunava, da takva stavka na računima postoji 15 godina, kao i da njena cena nije menjana od 2021. godine.

EPS je u saopštenju naveo više od 15 godina na računu postoji i obaveštenje o vrednosti mrežarine koja ulazi u ukupnu cenu električne energije i koju je utvrdila Agencija za energetiku Republike Srbije (AERS).

„Cenu pristupa distributivnom sistemu to jest troškove distribucije električne energije do svakog kupca, kao i formulu i metodologiju izračunavanja, odobrila je Agencija za energetiku Republike Srbije i ona iznosi u proseku 3,434 dinara po kilovat-času. To se jasno može videti u zvaničnom dokumentu objavljenom na sajtu AERS“, navodi se u saopštenju.

Prema njihovim rečima, na svakom računu za električnu energiju jasno se navodi da mesečno zaduženje korisnika pored troškova distribucije električne energije obuhvata i troškove prenosa na visokom naponu.

„Procentualna vrednost ove stavke u odnosu na ukupan račun je značajno smanjena poslednjih godina što korisnici mogu i da vide upoređujući račune. Samo ovo dovoljno govori o stručnosti kadra ove stranke koja na različite načine besmislicama pokušava da uznemiri javnost“, piše u saopštenju.

Resorni odbor za energetiku stranke Srbija centar (SRCE) ocenio je ranije danas da nije transparentan način na koji se obračunava naknada za prenos i distribuciju struje, koja se nalazi na računima pod tačkom tri, te dodao da to stvara prostor za „pljačku građana“.

Kako je navela ta stranka, trošak prenosa i distribucije električne energije do krajnjih kupaca iznosi oko 40 odsto ukupnog iznosa koji građani plaćaju, a nije jasno kako se ta stavka obračunava.

