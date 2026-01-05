Er Srbija: Kolaps avio-saobraćaja širom Evrope, povremena kašnjenja neizbežna

Nacionalna avio-kompanija Air Serbia (Er Srbija) saopštila je da je vazdušni saobraćaj u Evropi doživeo kolaps zbog vremenskih nepogoda i pojačanog obima putovanja tokom praznika, te da oni uprkos tome nastavljaju da održavaju red letenja, ali da su kašnjenja i otkazivanje letova u pojedinim slučajevima neizbežna.

Er Srbija dodaje da su bezbednost putnika i posada „apsolutni prioritet u ovakvim vanrednim okolnostima, zbog čega je važno imati razumevanja“, a da se sa sličnim ili većim problemima suočavaju i najveće svetske avio-kompanije.

„Veliki poremećaji reda letenja registrovani su na aerodromima u Amsterdamu i Londonu, ali i u Mančesteru, Bristolu i Edinburgu, gde su stotine letova otkazane, dok je više od 1.000 letova kasnilo. Ovakva situacija izazvala je lančani efekat u celoj Evropi, jer su vremenske nepogode istovremeno pogodile više destinacija, a dodatni pritisak stvoren je zbog povećanog broja putnika tokom praznika, kada su kapaciteti avio-kompanija i aerodroma već maksimalno opterećeni“, pojašnjavaju u domaćoj kompaniji

(Beta)

