Er Srbija: Kolaps avio-saobraćaja širom Evrope, povremena kašnjenja neizbežna

Er Srbija dodaje da su bezbednost putnika i posada „apsolutni prioritet u ovakvim vanrednim okolnostima, zbog čega je važno imati razumevanja“, a da se sa sličnim ili većim problemima suočavaju i najveće svetske avio-kompanije.
„Veliki poremećaji reda letenja registrovani su na aerodromima u Amsterdamu i Londonu, ali i u Mančesteru, Bristolu i Edinburgu, gde su stotine letova otkazane, dok je više od 1.000 letova kasnilo. Ovakva situacija izazvala je lančani efekat u celoj Evropi, jer su vremenske nepogode istovremeno pogodile više destinacija, a dodatni pritisak stvoren je zbog povećanog broja putnika tokom praznika, kada su kapaciteti avio-kompanija i aerodroma već maksimalno opterećeni“, pojašnjavaju u domaćoj kompaniji
