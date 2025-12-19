Er Srbija premašila prošlogodišnji rezultat od 4,4 miliona prevezenih putnika

Nacionalna avio-kompanija Er Srbija u petak je saopštila da je premašila prošlogodišnji rezultat od 4,4 miliona prevezenih putnika, , što je direktan pokazatelj rasta potražnje, efikasnog upravljanja flotom, širenja mreže destinacija, ali i stabilnosti i snage kompanijskog brenda.

Er Srbija nastavlja stabilan i održiv rast svog poslovanja, potvrđujući poziciju jedne od najuspešnijih avio-kompanija u regionu, navedeno je u saopštenju kompanije.

Sve procene ukazuju da će 2025. biti rekordna, sa povećanjem broja putnika od tri odsto u odnosu na prošlu godinu, kao i da će rekord sa 4,5 miliona prevezenih putnika, koji je postavio nekadašnji JAT, kojeg jenasledila Er Srbija, biti premašen.

Ostvareni uspeh će biti još značajniji, imajući u vidu da je nekadašnja kompanija poslovala na mnogostruko većem tržištu od tržišta na kojem danas posluje Er Srbija, istaknuto je u saopštenju.

Generalni direktor Er Srbije Jirži Marek ocenio je da je to istorijski trenutak za ER Srbiju.

„Premašili smo rekorde i pokazali da domaća avio-kompanija može da parira liderima u avio-industriji. Ekonomski uticaj Er Srbije na ukupni BDP Republike Srbije iznosi oko 1,4 odsto, čime se potvrđuje značaj koji naša kompanija ima ne samo u vazdušnom saobraćaju, već i u ukupnom privrednom razvoju zemlje“, rekao je Marek.

Otvaranje novih tržišta, unapređenje poslovnih prilika i turističke razmene postignuto je razvojem i diversifikacijom linija. Dugolinijski letovi ka Njujorku, Čikagu, Guangdžouu i Šangaju, beleže veliko interesovanje putnika, kao i najavljena direktna linija za Toronto, čiji će prvi let biti realizovan 23. maja naredne godine.

Tokom 2025. godine mreža je proširena sa šest novih destinacija, od kojih su se neke prvi put našle na mapi Er Srbije, a neke su obnovljene posle višegodišnje pauze.

Er Srbija je najavila uvođenje još šest novih ruta u 2026. godini, koje će zadovoljiti i one najzahtevnije putnike koji se opredeljuju za avanturističke destinacije.

(Beta)

