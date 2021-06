Er Srbija uspostavila letove ka Rostovu na Donu

BEOGRAD – Er Srbija je letom JU 676, avionom „erbas A319“, uspostavila direktne letove na novoj liniji između Beograda i Rostova na Donu.

Srpska nacionalna avio-kompanija će do svoje četvrte destinacije u Ruskoj Federaciji saobraćati dva puta nedeljno, petkom i nedeljom, navodi se u saopštenju Er Srbije.

Inauguracioni let je dočekan tradicionalnim pozdravom „vodenim topovima“ na Međunarodnom aerodromu Platov, koji predstavlja jedan od najnovijih ruskih aerodroma, otvoren 2017. godine. Svečanoj ceremoniji koja je upriličena tim povodom prisustvovali su predstavnici Er Srbije i aerodroma.

Direktor komercijale i strategije u Er Srbiji, Jirži Marek, kaže da za ove letove vlada velika potražnja i dobra popunjenost letova u narednom periodu.

Poznat pod imenom „vrata Kavkaza“, Rostov na Donu predstavlja jedan od najvećih gradova evropskog dela Rusije i politički, kulturni i privredni centar juga ove zemlje.

Direktan let između Beograda i Rostova na Donu u proseku traje dva sata i 50 minuta.

Er Srbija je takođe obnovila letove do Krasnodara, a 8. juna obnavlja i avio-saobraćaj do Sankt Peterburga.

(Tanjug)

