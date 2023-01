Erić: Osim stranih potrebno je više podržati i direktne domaće investicije

BEOGRAD – Dekan Beogradske bankarske akademije Dejan Erić izjavio je danas da su dve dobre vesti za ovu godinu stabilnost javnih finansija i nastavak investicija, a da želi da sugeriše Vladi Srbije da je potrebno više podržati direktne domaće investicije, kao što je to slučaj sa direktnim stranim investicijama.

„Često smo slušali o rekordnom iznosu stranih direktnih investicija, prošle godine u iznosu od 4,5 milijarde, a ja bih samo rekao da pored leve ruke malo pomognemo i desnu ruku – a to su domaće direktne investicije jer ovde ima dosta sposobnih ljudi pa kao što pomažemo strane pomažimo domaće“, rekao je Erić za Tanjug.

Što se tiče kritika da se Srbija zadužuje, Erić kaže da je važno to što su ta zaduživanja zbog investicija, a ne zbog tekućih troškova.

„Vrlo važna stvar je za šta uzimate novac. Ako uzmete novac za tekuću potrošnju vi to potrošite i postavlja se pitanje od čega ćete to da vratite, ali ovde je ključna stvar da su sredstva uzeta za investicije. Srbija ima mnogo projekata koji treba da nastave da se realizuju“, rekao je Erić.

Srbija radi vrlo mudru stvar, dodao je on, a to je da gradi infrastrukturu – ne samo putnu i železničku, nego i vodovodnu, kanalizacionu i informatičku koja je, kako je rekao, osnova budućeg razvoja.

„Mi se jesmo zadužili, ali ta sredstva idu u investicije, a investicije imaju multiplikativni efekat na privredni razvoj, na stabilnost i na dalji prosperitet i zemlje i svih građana“, ocenio je Erić.

Predviđajući kretanje inflacije u narednom periodu, Erić je istakao da se cela Evropa suočava sa izuzetno visokom inflacijom, koja je posledica eksternih izvora kao što je bila epidemija, a zatim i sukob u Ukrajini te da kako se situacija u Evropi pa i svetu bude smirivala, isto se može očekivati i u Srbiji.

„Korona i ukrajinski sukob su doveli do poremećaja mnogih elemenata naročito na tržištu energenata, a tržište energenata se kasnije prelilo na ostalo. Tako da, dobar deo inflacije kod nas je uvezena inflacija i to je nešto što verujem da je svakom građaninu jasno – kako se bude smirivala u svetu tako očekujemo i smirivanje kod nas“, rekao je Erić.

Komentarišući izjavu predsednice Centralne evropske banke Kristin Lagard na nedavnom Ekonomskom forumu u Davosu, da ukidanje nultog kovida u Kini oživljava njene privredne aktivnosti te da se može desiti i rast inflacije, Erić kaže da je treba shvatiti ozbiljno.

On je objasnio da će oživljavanje privredne aktivnosti u Kini povećati tražnju za energentima i da može doći do povećane konkurencije između Kine i EU, što bi dovelo do rasta cena energenata.

„Ja sam siguran da je ona tu izjavu dala na bazi dobro pripremljenih analiza i zaista to treba shvatiti krajnje ozbiljno. Meni to samo govori o jednoj stvari – a to je koliko je Evropa osetljiva na cenu energenata, i mi moramo voditi računa da je to veoma bitan faktor koji se pokazao da je veliki generator povećanja inflacije“, rekao je Erić.

(Tanjug)

