Erste banka i umetnički fakulteti produžili partnerstvo, nagrađeni najbolji studenti u Srbiji

Erste banka potpisala je novi novi trogodišnji Protokol o saradnji sa umetničkim fakultetima u Srbiji, čime je ozvaničen nastavak partnerstva koje već tri godine podržava istaknute mlade umetnike pod sloganom #verujusebe, saopšteno je danas.

Pored Erste banke potpisnici su Univerzitet umetnosti u Beogradu, Akademija umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Fakultet umetnosti Univerziteta u Nišu i Fakultet umetnosti Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Protokolom partneri potvrđuju zajedničku posvećenost unapređenju uslova za obrazovanje mladih umetnika i promociju najboljih rezultata u oblasti umetnosti.

Dodeljena je i nagrada #verujusebe najboljim studentima umetničkih fakulteta u Srbiji za 2025. godinu, piše u saopštenju Erste banke.

Ukupno deset studenata dobilo je priznanja za izvanredne akademske rezultate, umetnička dostignuća i doprinos kulturnoj sceni, a ovogodišnji laureati su Jana Doder, Dimitrije Nikolić, Milica Lavadinović, Marija Kucurski, Lana Gitarić, Mirjana Milovanović, Dimitrije Petrović, Igor Dalagija, Pavle Dobić i Isidora Očaj.

„Ova aktivnost pokazuje i dokazuje mogućnost saradnje, usudiću se da kažem – sinergiju sveta biznisa i visokog umetničkog obrazovanja, koja se temelji na postojanju vizije i spremnosti da se ulaže u budućnost, mlade umetnike i umetnički prosperitet koji ne poznaje granice i univerzalan je“, rekla je rektorka Univerziteta umetnosti u Beogradu Mirjana Nikolić.

Pored toga, izrazila je i zahvalnost Erste banci „na istrajnosti u svojoj viziji i verovanju u mlade, ali i na ukupnom doprinosu podizanju svesti javnosti o značaju umetničkog obrazovanja i ulozi umetnosti u društvu“

„Potpisivanje protokola o saradnji sa svim umetničkim fakultetima u našoj zemlji za nas predstavlja mnogo više od formalnog okvira, to je potvrda zajedničke posvećenosti, jer verujemo da je ulaganje u umetnost ulaganje u kolektivno stanje duha i budućnost celog društva. Oblast kulture, umetnosti i kreativnosti je za nas veoma važna“, rekla je direktorka Sektora marketinga i komunikacija u Erste banci Srbija Aleksandra Kosanović Strižak.

Izrazila je uverenje da će taj protokol otvoriti još više prilika za mlade talente i ojačati most između obrazovanja, kulture i privrede.

Erste banka Srbija već dve decenije ulaže u programe, projekte i inicijative u oblasti kulture i umetnosti, a nagrada #verujusebe ima za cilj da podstakne mlađe generacije umetnika da nastave da veruju u sebe i svoj umetnički put.

(Beta)

