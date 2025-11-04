Erste banka Srbija i EIB Global potpisali sporazume za podsticanje socijalne inkluzije

Evropska investiciona banka (EIB Global) i Erste banka potpisale su danas sporazume o zajmu vrednom 10 miliona evra i bespovratnim sredstvima u iznosu od 1,3 miliona evra za podsticanje inkluzivnog rasta i zapošljavanja, sa naglaskom na stručno usavršavanje osetljivih društvenih grupa u Srbiji.

Erste banka će, kako je saopšteno, finansirati mala i srednja preduzeća (MSP) i srednja kapitalizovana preduzeća, koja se obavežu da obezbede stalno zaposlenje, profesionalno usavršavanje i prilike za rukovodeće pozicije licima, koja se, kako se navodi, često suočavaju sa preprekama u zapošljavanju – žene, mladi i osobe sa invaliditetom.

„Kompanije koje ostvare takve socijalne ciljeve moći će da dobiju finansijske podsticaje iz bespovratnih sredstava u okviru EIB Inicijative za ekonomsku otpornost“, piše u saopštenju Erste banke.

EIB Global će pružiti i tehničku pomoć malim preduzećima za razvoj i sprovođenje projekata i inkluzivnih praksi sa velikim društvenim uticajem, kako bi se obezbedili merljivi i dugoročni rezultati.

Potpredsednik EIB zadužen za aktivnosti banke na Zapadnom Balkanu Robert de Grot naveo je da je novo partnerstvo sa Erste bankom dokaz zajedničke i sve veće posvećenosti socijalnoj inkluziji.

„Povezivanjem bespovratnih podsticajnih sredstava sa jasnim ciljevima, podstiču se rodna ravnopravnost, zapošljavanje mladih i nova radna mesta za ljude iz osetljivih društvenih grupa“, rekao je de Grot.

Ocenio je da će ta inicijativa ojačati konkurentnost MSP, povećati ekonomsku otpornost i podsticati žensko preduzetništvo, stvarajući „više jednakih mogućnosti za sve“.

Predsednica izvršnog odbora Erste banke Srbija Jasna Terzić rekla je da je održivi rast moguć jedino ako je inkluzivan, kada stvara prilike za napredak svih članova društva.

Istakla je da je banka, kroz partnerstvo sa EIB-om, preduzima „značajan korak“ u pružanju podrške preduzećima koja su posvećena društvenom uticaju i jednakim mogućnostima-

„Pružanjem pomoći preduzećima da ulažu u ljude, naročito one koji se suočavaju sa preprekama pri zapošljavanju, ne samo da podstičemo stručno usavršavanje i inkluziju već i jačamo otpornost i konkurentnost srpske privrede kao celine“, rekla je Terzić.

(Beta)

