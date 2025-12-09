Erste bazar ženskog preuzetništva 13. decembra u Botaničkoj bašti u Beogradu

Erste bazar ženskog preduzetništva #verujusebe, koji se ove godine održava treći put zaredom, biće organanizovan u subotu, 13. decembra u Botaničkoj bašti „Jevremovac“, najavljeno je danas.

U saopštenju Erste banke piše da će bazar okupiti 22 inspirativne preduzetnice, socijalna preduzeća i radne centre koje su pokrenule i vode žene.

Predstaviće svoje proizvode od rukotvorina, ilustracija, prazničnih ikebana i ukrasa, ručno oslikane keramike, pažljivo dizajniranih modnih dodataka do prirodne kozmetike, zdravih i ukusnih poslastica, sokova, zimnice, čokolada i suhomesnatih proizvoda.

Svaki proizvod, kako je istaknuto, nosi ličnu priču preduzetnice o kreativnosti, upornosti i zajedništvu, dok kupovina tih proizvoda ima pozitivan uticaj na razvoj ženskog preduzetništva i lokalnih zajednica.

„U godini kada Erste banka obeležava 20 godina poslovanja u Srbiji, bazar dobija dodatnu simboliku kao mesto okupljanja žena koje veruju u sebe, svoje ideje, stvaraju nove mogućnosti i doprinose razvoju ravnopravnijeg društva“, piše u saopštenju.

Posetioce očekuje muzička atmosfera uz didžej (DJ) Vajsa, topli zimski napici i prilika da se pronađe poklon „sa pričom“.

Za najmlađe pripremljen je zabavno-edukativni program, interaktivna predstava „Čuvari Zmajevog blaga“, gde mališani kroz igru mogu da nauče važne stvari o novcu.

„Kupovina sa uticajem dugoročno stvara ravnopravno i inkluzivno društvo, a najlepše od svega je što svako od nas može da doprinese. Ponosna sam na naš Erste bazar koji sada već treću godinu zaredom okuplja sjajne, uporne i preduzimljive žene predane svom poslu“, rekla je menadžerka za društveno odgovorno poslovanje, diverzitet i inkluziju u Erste banci Sonja Konakov Svirčev.

Među ovogodišnjim izlagačima su ekoBag, Avlija Bogatić, Chocollama, Dragin kulen i kobasica, Naša kuća, Somborske šnajderke, Škola „Milan Petrović“, BioIdea, Atina, Udruženje distrofičara južnobačkog okruga, poslastičarnica Utočište, Mazek Design, Ruke Sajana, Bafimi, Lenka Ketering, Matrina Cosmetics, Studio Maruška, Mona Lacko Studio, Anushka Studio, Razmusli, Zuka Art Studio i Desine borovnice.

Erste banka poziva zainteresovane da se pridruže prazničnoj manifestaciji posvećenoj ženama koje veruju u sebe, stvaraju, inspirišu i svojim radom menjaju svet na bolje.

Ulaz je slobodan za sve, a događaj traje od 11 do 15 časova.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com