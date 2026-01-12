Erste grupa uspešno završila akviziciju kontrolnog udela od 49 odsto u Santander Bank Polska

Erste grupa (Erste Group) uspešno je završila akvizicije kontrolnog udela od 49 odsto u Santander banci u Poljskoj (Santander Bank Polska) i udela od 50 odsto u Santander TFI od Santander grupe, objavljeno je danas.

Zahvaljujući transakciji uz ukupnu novčanu naknadu od oko sedam milijardi evra, Erste grupa postaje glavni akcionar sa de facto kontrolom nad trećom po veličini bankom u Poljskoj prema aktivi.

„Ova strateška akvizicija označava značajan korak u jačanju pozicije Erste grupe u Centralnoj i Istočnoj Evropi (CIE) i širenju njenog prisustva na jednom od najdinamičnijih evropskih tržišta“, piše u saopštenju grupe.

Predsednik Izvršnog odbora Erste grupe Peter Bosek izjavio je da Erste Grupa nije samo investitor, već dugoročni partner posvećen podršci rastu Poljske.

„Naša posvećenost je odraz našeg uverenja da je Poljska kamen temeljac budućnosti i zamaha Evrope. Drago nam je što će kroz našu saradnju sa Santander grupom naši klijenti nastaviti da koriste prednosti Santanderove globalne franšize, dok će istovremeno dobiti pristup stručnosti i snažnoj mreži Erste grupe širom tržišta

Centralne Evrope“, rekao je Bosek.

Navedeno je da je Erste grupa, sa svojom razgranatom mrežom širom CIE, u jedinstvenoj poziciji da podrži korporativne klijente u širenju na međunarodnom nivou, te da je to značajno obzirom na snažne ekonomske veze između Poljske i šireg regiona CIE, jer su jedni drugima među najvažnijim trgovinskim partnerima, odmah nakon Nemačke.

Pored toga, kako se dodaje, poljske kompanije investiraju više od 25 odsto svojih direktnih stranih investicija u region CIE, što ga čini njihovom glavnom investicionom destinacijom.

Erste grupa i Santander grupa najavile su da ulaze u novi strateški savez kako bi bolje opsluživale korporativne i institucionalne klijente u prekograničnom poslovanju.

Santander omogućava pristup svojoj međunarodnoj mreži i globalnim platformama za proizvode, dok Erste donosi svoju ekspertizu u CIE.

„Cilj je proširenje ponude i pružanje podrške klijentima u njihovim strategijama rasta na međunarodnom planu. Korporativni i institucionalni klijenti će imati koristi od šireg spektra usluga u oblastima korporativnog, investicionog i korespondentskog bankarstva, tržišta, upravljanja gotovinom, finansiranja izvoza, kao i rešenja za trgovinu i obrtna sredstva“, piše u saopštenju.

Erste grupa i Santander grupa će, kombinovanjem prednosti obe strane i razmenom najboljih praksi, ojačati svoju sposobnost za pokretanje i izvršenje transakcija velikih razmera na globalnom nivou.

Očekuje se da će transakcija doneti znatno povećanje profitabilnosti Erste grupe.

Za 2026. godinu, kako je navedeno, projektovan je prinos na materijalni kapital (ROTE) od oko 19 odsto, dok se predviđa da će dobit po akciji (EPS) u 2026. porasti za više od 20 odsto.

Ta povećana profitabilnost će dodatno ojačati sposobnost Erste grupe da koristi kapital na način koji donosi maksimalnu vrednost za akcionare.

Finansijski direktor Erste grupe Štefan Dorfler kazao je da ta akvizicija predstavlja stratešku investiciju u budući rast Erste grupe, te da se bazira na njihovoj snažnoj kapitalnoj poziciji i pokazuje njihovu sposobnost da delotvorno raspoređuju resurse uz održavanje finansijske discipline.

„Poljsko tržište nudi značajan dugoročni potencijal, a ova transakcija će kreirati održivu vrednost za naše akcionare. Ona istovremeno podržava našu ambiciju da ostvarimo profitabilan rast širom CIE“, rekao je Dorfler.

Santander banka Poljska će 22. januara 2026. godine održati svoju Vanrednu skupštinu akcionara, gde će između ostalog, biti odlučeno o novom imenu banke i o članovima Nadzornog odbora koji će predstavljati Erste grupu.

Peter Bosek (predsednik Izvršnog odbora Erste grupe), Štefan Dorfler (finansijski direktor Erste grupe), Aleksandra Habeler-Drabek (direktorka za rizike Erste grupe) i Mauricio Poleto (direktor za platforme i direktor za operacije Erste grupe) biće predloženi za članove Nadzornog odbora Santander Bank Polska.

Pored toga, skupštini će biti predloženo imenovanje Petera Boseka za predsednika Nadzornog odbora.

Sa Erste grupom kao novim glavnim akcionarom, Santander banka Poljska planira rebrendiranje i promenu zvaničnog naziva svih svojih entiteta.

Na osnovu članstva u Erste grupi, sve kompanije koje pripadaju grupi Santander Bank Polska, a koje u svom nazivu imaju „Santander“, proći će kroz proces rebrendiranja.

Na vanrednoj skupštini akcionara Santander Bank Polska koja će se održati 22. januara 2026. godine, biće predloženo da „Erste Bank Polska“ bude novo ime banke.

Nakon odobrenja skupštine, novi zvanični naziv biće upisan u Nacionalni sudski registar u Poljskoj.

Rebrendiranje je planirano za drugi kvartal 2026. godine.

(Beta)

