EU će udvostručiti carine na uvoz čelika da bi spasla svoju industriju

Evropska unija (EU) kreće u ofanzivu za spasavanje svoje industrije čelika – Eropska komisija je danas saopštila nove mere, uključujući udvostručavanje carina na uvoz čelika, da bi svoje proizvođače zaštitila od rastuće kineske konkurencije koja se smatra nepravednom.

Evropska komisija namerava da prvo prepolovi kvote za uvoz čelika bez carine iz zemalja van EU, napisao je na platformi Iks (X) potpredsednik Komisije, Francuz Stefan Sežurne (Stephane Sejourne).

Pored toga, uvoz koji prelazi te kvote biće podložan udvostručenim carinama, povećavanjem „sa 25 na 50 odsto“, rekao je Sežurne.

Ove carine će stići na nivoe slične onima koji se primenjuju u SAD i Kanadi, po predlozima Komisije koje treba da potvrde 27 država članica i Evropski parlament.

„Taj novi plan za spasavanje naših čeličana i naših evropskih radnih mesta ima za cilj da zameni zaštitnu klauzulu koju je EU uvela 2019. godine da bi pomogla evropskim proizvođačima, a koja ističe sredinom 2026. godine“, rekao je Sežurne.

On je dodao da je evropska industrija čelika bila na ivici kolapsa.

„Zaštitićemo je da bi mogla da investira, dekarbonizuje se i tako ponovo postane konkurentna“, rekao je on.

EU takođe pregovara sa Vašingtonom o carinskom izuzeću za evropski čelik. Cilj je da se Evropa i SAD uzajamno podrže da bi se bolje oduprle kineskoj konkurenciji.

Prošle godine Kina je proizvela više od 1.000 miliona tona čelika, više od polovine svetske proizvodnje, daleko ispred Indije (149 miliona), Japana (84 miliona) i SAD (79 miliona), po podacima profesionalne organizacije World Steel.

Evropske zemlje su slabije – Nemačka je proizvela samo 37 miliona tona, Španija 12, a Francuska manje od 11.

Evropski proizvođači su godinama duboko destabilizovani konkurencijom masovno subvencionisanih kineskih čeličana. I oni zato snose najveći teret prekomernih kapaciteta koje održava Peking, što obara globalne cene.

Uz nagli rast cena energije izazvan ratom u Ukrajini i sporom potražnjom u Evropi (što odražava teškoće u sektorima kao što su automobilska i građevinska industrija), nefer praksa Kine, po EU, gurnula je evropske proizvođače čelika „u crveno“.

Kao rezultat toga, oni povećavaju otpuštanje i zatvaranje čeličana što izaziva strah od posledica u tom sektoru koji i dalje ima 300.000 radnih mesta i još 2,5 miliona pratećih radnih mesta u EU.

(Beta)

