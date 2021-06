EU i Gejts ulažu milijardu dolara za klimatske ciljeve Unije

BRISEL – Evropska unija (EU) i američki milijarder Bil Gejts, planiraju da kroz zajednički investicioni fond prikupe do milijardu dolara za uvođenje nisko-ugljeničnih tehnologija, potrebnih Uniji u ostvarenju svojih ciljeva vezanih za klimatske promene.

„Ova sredsta će biti usmerena na proizvodnju vodonika iz obnovljivih izvora energije, održiva vazduhoplovna goriva, tehnologije za uklanjanje CO2 iz atmosfere i dugotrajno skladištenje energije“, saopštila je danas Evropska komisija, prenosi Rojters.

Gejts je u izjavi poručio da je dekarbonizacija globalne ekonomije najveća prilika za inovacije koju je svet ikada video i da očekuje da će Evropa igrati ključnu ulogu u tom procesu, zahvaljujući svojim klimatskim ambicijama i liderstvu u nauci i tehnologiji.

EU se obavezala da ima ukupno nultu emisiju štetnih gasova do 2050. godine, a ova ulaganja će se fokusirati i na izgradnju velikih komercijalnih projekata kako bi se smanjili troškovi uvođenja novih tehnologija.

Oni će sadržati grantove i druge finansijske instrumente, pri čemu će doprinos EU dolaziti iz postojećih fondova, uključujući budžet Unije i EU fond za inovacije, a Gejtsova kompanija Brejktru Enerdži Venčers (Breakthrough Energy Ventures) bi to podržala istim iznosom, kako bi se preko fonda Brejktru Enerdži Jurop (Breakthrough Energy Europe – BEE) od 2022. do 2026. godine zajednički obezbedilo do 820 miliona evra, odnosno milijardu dolara.

(Tanjug)

