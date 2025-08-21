EU i SAD objavile zajedničku izjavu o transatlantskoj trgovini

Evropska unija i SAD su danas objavile zajedničku izjavu u kojoj se obavezuju da će raditi na obnavljanju stabilnosti i predvidljivosti u međusobnoj trgovini i investicijama, u korist preduzeća i građana.

Zajedničkom izjavom se potvrđuje politički dogovor predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen i predsednika SAD Donalda Trampa, postignut 27. jula, i uspostavlja „okvir za pravednu, uravnoteženu i uzajamno korisnu transatlantsku trgovinu i ulaganja“, saopštila je Komisija.

„To je prvi korak u procesu kojim će se povećati trgovina i poboljšati pristup tržištu u dodatnim sektorima“, navodi se u saopštenju.

Fon der Lajen je izjavila da je EU, suočena s izazovnom situacijom, ostvarila rezultate za članice i industriju i ponovo uspostavila doslednost u transatlantskoj trgovini.

„To nije kraj procesa, nastavićemo da sarađujemo sa SAD kako bismo postigli dogovor o većem smanjenju carina, utvrdili više područja saradnje i stvorili veći potencijal za ekonomski rast. Istovremeno, nastavljamo da diverzifikujemo naša međunarodna trgovinska partnerstva“, kazala je Fon der Lajen.

U Zajedničkoj izjavi se navodi da će američka sveobuhvatna carinska stopa biti maksimalno 15 odsto za veliku većinu izvoza iz EU, uključujući strateške sektore kao što su automobili, farmaceutski proizvodi, poluprovodnici i drvo.

Sektori koji već podležu carinama najpovlašćenije nacije od 15 odsto ili više neće biti opterećeni dodatnim carinama.

Od 1. septembra za neke grupe proizvoda primenjivaće se poseban režim, odnosno samo carine utvrđene prema načelu najpovlašćenije nacije. To uključuje nedostupne prirodne resurse, avione i delove aviona, generičke farmaceutske proizvode i njihove sastojke i hemijske prekursore.

U saopštenju se dodaje da će EU i SAD nastaviti da rade na proširenju tog režima na druge kategorije proizvoda.

Takođe, EU i SAD će raditi na zaštiti svojih ekonomija od viška kapaciteta u sektorima čelika i aluminijuma i na sigurnim lancima snabdevanja.

Trgovina EU i SAD se tokom protekle decenije udvostručila i 2024. godine je premašila 1,6 hiljada milijardi evra.

(Beta)

