EU odbila predloge Transportne zajednice Srbije, najavljeni novi protesti profesionalnih vozača

Predsednik poslovnog udruženja Međunarodni transport Srbije Neđo Mandić rekao je danas da je Evropska unija (EU) odbila sve predloge profesionalnih vozača kamiona u međunarodnom teretnom transportu Zapadnog Balkana, da se za početak nađe bar prelazno rešenje za njihov ograničen boravak u 29 zemalja Šengenskog sporazuma.

Vozačima je poručeno da se pridržavaju postojećeg pravila od najduže 90 dana boravka u EU u periodu od šest meseci (EES 90/180).

„Svi naši predlozi su odbijeni, uz konstataciju da su ‘maštoviti’. To znači da nemaju nameru da nešto menjaju u sistemu EES“, rekao je danas Mandić za Betu.

Dodao je da su predstavnici EU zakazali novi sastanak za dve nedelje, ali da udruženjima vozača nije jasno o čemu će razgovarati kada su odbijeni svi predlozi, a sama EU nije imala drugi, koji bi bio fleksibilniji u odnosu na postojeći EES.

Taj sistem predviđa za vozače kamiona iz zemalja Zapadnog Balkana elektronsku kontrolu ulazaka i izlazaka iz zemalja Šengen sporazuma i najduži boravak od 90 dana u periodu od šest meseci. Dužina boravka je pre uvođenja tog sistema „merena“ brojanjem pečata u pasošima, pa kontrola nije bila tako stroga.

Tim pravilom vozačima je prepolovljeno radno vreme, a transportne firme ne mogu da nađu dodatne jer je to zanimanje deficitarno u celoj Evropi. Osim toga, kažu da ne bi ni mogli da plaćaju povećan broj vozača koji bi radili pola radnog vremena.

Mandić je rekao da je juče sa graničnog prelaza Svilaj, između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, vraćeno deset vozača jer su prekoračili boravak od 90 dana.

Istakao je da će udruženja vozača Srbije, Crne Gore, Severne Makedonije i Bosne i Hercegovine usaglasiti šta dalje i kada će biti zakazan novi protest. On je rekao da i Albanija ima problema i da se za sada ne zna da li će učestvovati u protestu, ili će samo pružiti podršku.

Prema rečima vlasnika firme Unitrag Pižon, Dušana Nikolića protest bi mogao da se održi posle najavljenog sastanka „kako bi se dala šansa evropskim firmama koje posluju u Srbiji da utiču na EK“.

Nikolić je rekao da su udruženja zemalja Zapadnog Balkana predlagala da se kao prelazno rešenje, dok se ne nađe trajno, uvođenjem posebnih viza za profesionalne vozače, ne hapse vozači koji se vrate u roku od 15 dana, nakon isteklog dozvoljenog perioda boravka.

EU uvela je početkom oktobra prošle godine elektronski sistem registracije ulazaka i izlazaka profesionalnih vozača iz zemalja Zapadnog Balka u Šengen prostor, a probni period će trajati do 10. aprila ove godine kada će se EES dosledno primenjivati.

U međuvremenu dok traje probni period uhapšeno je na desetine vozača, kamioni sa robom su zadržani neobezbeđeni, a vozači deportovani u zemlje porekla.

Zbog toga su zemlje Zapadnog Balkana protestovale krajem januara četiri dana, blokadom teretnih graničnih prelaza, koji su prekinuti nakon što je EU ponudila razgovor o nalaženju rešenja za taj problem.

