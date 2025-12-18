EU odložila veliki sporazum o slobodnoj trgovini sa južnoameričkim zemljama

Evropska unija odlaže veliki sporazum o slobodnoj trgovini sa južnoameričkim zemljama grupe Merkosur posle velikih protesta evriopskih poljoprivrednika i protivljenja Francuske i Italije u poslednjem trenutku, saopštila je danas Evropska komisija.

Vodeći zvaničnici EU nadali su se da će ovog vikenda u Brazilu potpisati sporazum EU-Merkosur posle više od 25 godina pregovora. Umesto toga, glavna portparolka Evropske komisije Paula Pinjo potvrdila je danas da je potpisivanje sporazuma odloženo do januara.

Stručnjaci kažu da će odlaganje naškoditi pregovaračkom kredibilitetu EU u svetu dok pokušava da sklopi nove trgovinske sporazume usred trgovinskih tenzija sa SAD i Kinom.

Policija je danas u Briselu suzavcem i vodenim topovima rasterivala hiljade poljoiprivrednika koji su blokirali grad traktorima i bacali krompir i jaja jer smatraju zbog da će sporazum o slobodnoj trgovini EU sa Južnom Amerikom ugroziti njihov ekonomski položaj.

Sporazum kojim bi se tokom 15 godina ukinule carine na gotovo svu robu kojom se trguje između EU i pet zemalja Merkosura – Brazila, Argentine, Urugvaja, Paragvaja i Bolivije, suočava se sa sve snažnijim otporom.

Zagovornici sporazuma tvrde da bi on EU obezbedio alternativu kineskim ograničenjima izvoza i američkoj politici carina. Kritičari, s druge strane, upozoravaju da bi sporazum mogao da oslabi ekološke standarde i ozbiljno ugrozi poljoprivredu Evropske unije, piše Juronjuz.

Italija je nagovestila da se pridružila francuskom protivljenju tom transatlantskom sporazumu o slobodnoj trgovini pošto je premijerka Đorđa Meloni izjavila u Parlamentu da bi potpisivanje sporazuma „bilo preuranjeno“ i poručila da Italija želi „adekvatne uzajamne garancije za naš poljoprivredni sektor“ pre nego što odobri dogovor.

Francuski predsednik Emanuel Makron stigao je na samit u Briselu i dalje se protiveći i pozvao na dalje pregovore u januaru.“Nismo spremni. To se ne uklapa. Ovaj sporazum ne može biti potpisan“, kazao je on.

Makron je rekao da je o odlaganju sporazuma razgovarao sa kolegama iz Italije, Poljske, Belgije, Austrije i Irske. Njegova vlada zahteva mere zaštite od ekonomskih poremećaja, strože propise za zemlje Merkosura, uključujući ograničenja u vezi sa pesticidima, kao i pojačane kontrole u lukama EU.

Stav Italije daje Francuskoj dovoljno glasova da uloži veto na plan predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen da u subotu potpiše sporazum, budući da joj je za nastavak potrebna podrška najmanje dve trećine država članica EU.

(Beta)

