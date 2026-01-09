EU odobrila trgovinski sporazum sa Merkosurom posle četvrt veka pregovora

Članice EU danas su kvalifikovanom većinom odobrile dugo čekani trgovinski sporazum Unije i latinoameričkog bloka Merkosur, reklo je za briselski portal Politiko četvoro diplomata EU.

Protiv sporazuma su glasali Francuska, Poljska, Austrija, Irska i Mađarska a Belgija je bila uzdržana.

Italija je danas glasala za, nakon što se u decembru izborila za odlaganje.

Kako navodi Politiko, prestonice EU sada imaju rok do 17.00 danas da podnesu eventualne prigovore i formalizuju glasanje. Ta tzv. pisana procedura daje političku podršku neformalnom odobrenju koje su dali ambasadori članica u Briselu.

Diplomate koje su govorile uz uslov da ostanu anonimni kažu da su odobrenje amabasadora EU dobile i dodatne mere zaštite na tržištu poljoprivrednih proizvoda koje bi stupile na snagu u slučaju znatnog povećanja uvoza iz Brazila, Argentine, Paragvaja i Urugvaja.

Sporazum EU-Merkosur trebalo bi da stvori najveću svetsku zonu slobodne trgovine sa oko 700 miliona ljudi.

Iz perspektive Brisela, sporazum predstavlja veliku geopolitičku pobedu, s obzirom na rastući udeo Kine u trgovini i u uticaju u Latinskoj Americi.

Sporazum je značajan i zbog toga što je svima potrebna predvidljivost u vreme carina koje uvodi američki predsednik Donald Tramp.

Očekuje se da od smanjenja tarifa u okviru sporazuma EU-Merkosur koristi imaju evropski sektori auto-industrije, avijacije, proizvodnje mašina, poljoprivredni izvoz proizvoda poput vina i sira.

Briselski portal navodi da bi predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen trebalo da otputuje sledeće nedelje u Paragvaj na potpisivanje sporazuma, što danas nije potvrdio portparol Komisije.

„Sada smo fokusirani na procedure u Savetu (EU). Bavićemo se sledećim koracima kada to bude završeno“, rekao je na brifingu Komisijin portparol Olof Gil.

Nakon što sporazum potpišu Fon der Lajen i partneri iz Merkosura, tekst ide na glasanje u Evropski parlament.

Irska evroposlanica Katlin Fančn (Kathleen Funchion) iz Šin Fejna već je rekla da će njena stranka glasati protiv sporazuma u Evropskom parlamentu.

„Znamo da je to loš dogovor za irsku poljoprivredu, javno zdravlje i životnu sredinu“, rekla je irska evroposlanica, preneo je Gardijan.

Takođe će o nekim delovima sporazuma koji prevazilaze trgovinsku politiku morati da se glasa i u nacionalnim parlamentima članica.

Na sporazumu EU-Merkosur radilo se naporno 25 godina. Unija je prošle godine izmenila sporazum kako bi izdvojila milijarde evra podrške za poljoprivrednike koji se plaše uvoza sa južnoameričkog tržišta.

(Beta)

