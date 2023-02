EU pomaže sa 140.000 evra turizam i ugostiteljstvo Istočne Srbije i Šumadije

BEOGRAD – Evropska unija je saopštila da će sa preko 140.000 evra pomoći poslovna udruženja u oblasti turizma, ugostiteljstva i vinarstva istočne Srbije i Šumadije, što će doprineti unapređenju celokupne turističke ponude ovih krajeva.

Projekat „EU za razvoj poslovnih udruženja u turizmu“ sprovodiće članovi Udruženja „Čarolija istoka“, Regionalna privredna komora za Zaječarski i Borski okrug i Udruženja vinara Šumadije.

Navodi se da će sredstva udruženja dobiti kroz projekat „EU za kulturno nasleđe i turizam“, koji finansiraju Evropska unija i nemačka vlada, a sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u partnerstvu sa Ministarstvom turizma i omladine.

„Čarolija istoka“ je, kako se navodi, poslovno udruženje čiji su članovi turističke agencije, vinarije, pružaoci privatnog smeštaja, hoteli, turistička domaćinstva i restorani na teritoriji opština Kladovo, Zaječar, Negotin i Majdanpek.

Kao osnovni cilj ističe se osnaživanje članova stvaranjem zajedničke turističke ponude, kao i obukama i treninzima na polju digitalnog marketinga i promocije.

Kako piše u saopštenju, osim stručnog usavršavanja učesnici će imati priliku da svoje uspešne priče o svojim biznisima predstave i preko TV emisije, koja je takođe planirana projektom.

Udruženje vinara Šumadije će, navodi se, organizovati „Vinski karavan“ u šest gradova u Srbiji i Bosni i Hercegovini.

„Saradnja između članova će dovesti do umrežavanja turističkih lokaliteta, a usavršavanje do povećanja kompetitivnosti. Predviđena je i produkcija interaktivnih video sadržaja koji će putem društvenih mreža i digitalnih alatki dopreti do željene publike. Takođe, poseban fokus će biti na promociji u Bugarskoj i Rumuniji, ali i internacionalizaciji članova uopšte. Krajnji rezultat projekta je da se poveća broj turista, koji će biti zadovoljni uslugom i sadržajem u istočnoj Srbiji“, navodi se u saopštenju.

(Tanjug)

