EU pozvala članice da usvoje trgovinski sporazum s latinoameričkim državama

Evropska komisija je danas pozvala članice Evropske unije (EU) da usvoje trgovinski sporazum sa latinoameričkim državama, članicama asocijacije Merkosur, obećavajući čvrste garancije za poljoprivrednike.

Taj sporazum bi trebalo da omogući Evropskoj uniji da izvozi više automobila, mašina, vina i žestokih pića u Argentinu, Brazil, Urugvaj i Paragvaj. Zauzvrat, to bi olakšalo uvoz u EU južnoameričkog mesa, šećera, pirinča, meda i soje, uz rizik od slabljenja određenih evropskih poljoprivrednih sektora.

Po Briselu, sporazum bi omogućio evropskim izvoznicima da godišnje uštede više od četiri milijarde evra na carinama u Latinskoj Americi.

Evropski komesari su danas potvrdili tekst sporazuma što je prvi korak da se taj sporazum o slobodnoj trgovini podnese državama članicama i poslanicima Evropskog parlamenta u narednim mesecima.

Do sada je Francuska predvodila opoziciju unutar 27 zemalja. Da bi je ubedio i uverio evropske poljoprivrednike, Brisel sada obećava da će sporazum dopuniti „pravnim aktom“ kojim se jačaju zaštitne mere za „osetljive evropske proizvode“.

Evropska izvršna vlast je posvećena intervenciji u slučaju negativnih uticaja uvoza na određene sektore, kao što su govedina, živina, šećer i etanol.

Te mere su odmah pozdravljene u Parizu. Portparolka vlade Sofi Prima (Sophie Primas) izrazila je zadovoljstvo što je EU „čula rezerve koje je Francuska izrazila“, ali je dodala da Vlada treba da još analizira tu zaštitnu klauzulu.

Komisija je pozvala 27 članica EU da „brzo“ odobre ovaj sporazum, ako je moguće pre kraja 2025. godine, dok brazilski predsednik Luis Injacio (Ignacio) Silva da Lula predsedava Merkosurom.

„Nema razloga za čekanje“, rekao je visoki evropski zvaničnik.

Poziv članicama EU na ratifikaciju nosi ključnu poruku potrebe za diversifikacijom partnerstava sa „pouzdanim saveznicima“, u vreme žestoke konkurencije sa Kinom i rastućih carina na evropske proizvode u SAD.

„Nastavljamo da diversifikujemo našu trgovinu, jačamo nova partnerstva i stvaramo nove komercijalne mogućnosti“, rekla je predsednica Evropske Komisije Ursula fon der Lajen (von der Leyen).

Ali od završetka pregovora decembra prošle godine, evropski sindikati poljoprivrednika su se pobunili.

„Borba se nastavlja“, upozorio je i vodeći francuski poljoprivredni sindikat, a sutra se očekuje skup poljoprivrednika u Briselu.

Evropski poljoprivrednici optužuju svoje latinoameričke konkurente da ne poštuju standarde EU jer u Latinskoj Americi nema dovoljno kontrole.

Međutim, sporazum sa Merkosurom ima i mnogo pristalica u Evropi, počevši od Nemačke koja želi da ponudi nove mogućnosti prodaje svojim industrijskim kompanijama.

Evropska komisija vraća pitanje sporazuma s Merkosurom na sto u vreme kada je Francuska ponovo uronjena u političku krizu. Vlada Francuske bi mogla da padne 8. septembra, ako Parlament bude izglasao nepoverenje premijeru Fransoa Bajruu (Francois Bayrou).

(Beta)

