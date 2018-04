Evro za pet godina odlazi u istoriju

Šefica MMF-a Kristin Lagard predlaže stvaranje specijalnog fonda za slučaj krize u evrozoni. Međutim, ako dođe do stvaranja ovakvog fonda, Nemačka bi, na primer, trebalo da uplaćuje 11 milijardi evra godišnje. MMF neće spasti evro, već je ovo samo još jedan korak dalje ka diktaturi EU, smatra nemački ekonomista Mark Fridrih.

„Šefica Međunarodnog monetarnog fonda je Francuskinja“, objašnjava za Sputnjik Mark Fridrih, šef konsalting kompanije „Fridrih i Vajk“.

„Sada se Lagardova ponaša kao njen zemljak Emanuel Makron. Ona je postavila cilj da spase EU i evrozonu. Oni deluju na isti način, ne zaboravimo da su oboje bivši bankari i da se dobro poznaju. Njima ne bi smetalo da Nemačka postane ’šampion u davanjima‘. Meni deluje da je sve ovo unapred osmišljena igra. Oni se jednostavno očajnički trude da evro opstane, ali uporedo sa tim ovo je samo još jedan korak ka diktaturi EU. Nadam se da će se nemački političari suprotstaviti ovoj ideji, jer evro se ionako već odavno ne može spasti. Nada poslednja umire, ali…“.

Nemačka bi trebalo da uplati 11,4 milijarde evra

Plan Lagardove predviđa da svaka država godišnje u „fond spasa“ uplati po 0,35 odsto svog BDP-a. Za Nemačku bi to značilo 11,4 milijarde evra. Ako bi u budućnosti u nekoj od država evrozone došlo do ekonomske krize, ta država bi automatski dobila pomoć u milijardama.

Međutim, po mišljenju Fridriha, nezavisno od toga da li će se planovi MMF-a realizovati ili ne, to neće promeniti činjenicu da bi jedinstveni projekat i monetarni eksperiment pod imenom „evro“ trebalo uskoro okončati.

Evro sistem ne funkcioniše

O tome da evro ne funkcioniše svedoče, prema Fridrihovim rečima, upravo ekonomski pokazatelji: evro je, kao i ranije, previše slab za Nemačku i previše jak za države evrozone u Južnoj Evropi.

„Ovakav odnos snaga se neće promeniti u budućnosti. Naravno, preduzimaju se pokušaji da se situacija poboljša i spase. Moguće da će neki od koraka biti manje ili više uspešni, ali u konačnom ishodu — evro će biti ukinut. I sve ove igrarije ništa zapravo ne znače i ne menjaju. Samo se radi o tome da se ’dobije na vremenu‘, ali principijelni problemi loše strukture se ne rešavaju“.

Korak ka diktaturi EU

Nakon uvođenja evropskog sistema zaštite ulaganja, građani će zapravo morati da povuku svoj novac sa računa. I onda nas samo korak deli do propasti neke slabe španske ili italijanske banke. Tada će neko drugi morati da plati tuđe dugove, i to će najverovatnije biti Nemci.

„Za čuvanje imovine, bolje je ipak imati nekakve konkretne materijalne vrednosti“, predlaže Fridrih, i u tom smislu pominje kriptovalute.

Što se tiče Evrope, prognoza nije utešna

„Sve vodi ka velikoj diktaturi: zajednički ministar finansija, jedan budžet, zajednička vojska. Iako je sve zapravo iz domena fantazije, evro-činovnici će se svojski truditi da to ostvare. Nije teško predvideti kuda sve to vodi. Evo, nama su sad u Nemačkoj oduzeli deo prava jer su neki zakoni EU stali iznad našeg nacionalnog zakonodavstva. To što se sad kod nas dešava bi trebalo da uplaši građane, jer je to potpuno nedemokratski. Ovo što oni rade jeste uvođenje nekakve ’superdržave‘ na mala vrata. I to je sve savršeno nelegitimno“, zaključuje nemački ekonomista.

(Sputnjik)