Evropa smanjuje stočni fond, da li je to šansa za Srbiju?

BEOGRAD – Stočarstvo se smanjuje u svetu i ukidaju se farme, a pogotovo u Evropskoj uniji čija je Zelena agenda označila proizvodnju mesa, mleka i jaja kao velike zagađivače, rekao je danas direktor agrobiznis sektora EBRD za Centralnu i Jugoistočnu Evropu Miljan Ždrale povodom „Svetskog dana bez mesa“.

Kako kaže, ukupna proizvodnja mesa u svetu vredna je 900 milijardi dolara, a zamenskih proizvoda za meso šest milijardi dolara,

Ipak, hrana na bazi biljnih proteina ima godišnji rast od 10 do 20 odsto, napominje Ždrale..

„Iako je Srbija u procesu pridruživanja, to nije put koji treba da sledimo. Zamenski proizvodi za meso na bazi biljnih proteina su velika niša za našu poljoprivredu, ali stočarstvo ne sme da trpi“, rekao je Ždrale za RTS.

On kaže da ćemo u proizvodnji mesa, ipak, morati više da radimo i to na poboljšanju standarda zaštite životne sredine, odnosu prema životinjama, uslovima odgoja i odlaganju otpada, jer će kompanije koje to ne rade, snositi dodatna poreska opterećenja.

„Soja je najvažnija sirovina za zamenske proizvode za meso i mleko. Domaća kompanija ‘Soja protein’ postala je vlasništvo američkog giganta upravo zbog prednosti činjenice da je Srbija zemlja u kojoj nije dozvoljena proizvodnja GMO“, kaže Ždrale.

On smatra da je ta firma „Mercedes srpskog prehrambenog sektora“, jer može da proizvodi koncentrate i izolate proteina koji se koriste u ishrani ljudi i životinja ali pre svega u farmako i kozmetičkoj industriji u kojima GMO nije dozvoljen.

„Deficitarna roba na evropskom tržištu koju mi možemo da proizvedemo u mnogo većim količinama pored šećera su i uljarice: suncokret, uljana repica“, smatra Ždrale.

(Tanjug)

