Evropska centralna banka proširuje pristup svom fondu za likvidnost u evrima

Evropska centralna banka (ECB) saopštila je danas da namerava da proširi pristup svom fondu za likvidnost u evrima, kako bi bio globalno dostupan u cilju jačanja jedinstvene evropske valute na međunarodnom planu.

REPO linije omogućavaju centralnim bankama da pozajmljuju sredstva u evrima od ECB, uz povoljne kamate. Do sada su te linije bile ograničene na nekoliko zemalja, uglavnom u istočnoj Evropi.

Predsednica ECB Kristin Lagard (Christine Lagarde) već duže vreme smatra da je taj mehanizam dobar alat za jačanje evra na globalnom nivou.

„ECB treba da se pripremi za nestabilnije okruženje“, rekla je Kristin Lagard na Minhenskoj konferenciji o bezbednosti, prenela je britanska agencija Rojters (Reuters).

Taj mehanizam biće dostupan od trećeg kvartala 2026. godine za centralne banke širom sveta, pod uslovom da nisu isključene zbog raznih dela, kao što su pranje novca, finansiranje terorizma ili međunarodne sankcije, navodi se u saopštenju ECB.

Takva odluka je doneta pošto investitori stalno procenjuju status dolara, zbog nepredvidivosti ekonomske politike američkog predsednika Donalda Trampa (Trump).

