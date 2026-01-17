Evropska unija i Merkosur potpisali sporazum o slobodnoj trgovini

Evropska unija (EU) i Merkosur potpisali su danas dugo očekivani sporazum o slobodnoj trgovini, čime je okončano više od 25 godina pregovora o jačanju trgovinskih veza, uprkos rastućem protekcionizmu i trgovinskim tenzijama širom sveta.

Taj sporazum predstavlja veliku geopolitičku pobedu za EU ​​usled rastućih američkih carina i proširuje uporište Brisela u Južnoj Americi, koji sve više osporavaju Vašington i Peking.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen rekla je da se „geopolitički značaj ovog sporazuma ne može preceniti“ usred ponovljenog skepticizma prema prednostima slobodne trgovine.

„Biramo fer trgovinu umesto tarifa. Biramo produktivno dugoročno partnerstvo umesto izolacije“, izjavila je ona na ceremoniji kojoj su prisustvovali predsednici članica Merkosura Argentine, Urugvaja i Paragvaja, kao i ministar spoljnih poslova Brazila.

Fon der Lajen je dodala da će dva bloka udružiti snage kao nikada do sada, „jer verujemo da je to najbolji način da naš narod i naše zemlje procvetaju“.

Sporazum EU-Merkosur okuplja tržište od više od 700 miliona potrošača, što pravi četvrtinu globalnog bruto domaćeg proizvoda (BDP).

(Beta)

