Evropska unija obnavlja pregovore o dugo odlaganom trgovinskom sporazumu sa Merkosurom

Svega četiri dana pošto je vojska SAD zbacila, zarobila i odvela Nikolasa Madura, predsednika Venecuele, Evropska unija je odlučila da obnovi unutarevropske, interne pregovore o dugo pripremanom sporazumu sa pet južnoameričkih suseda Venecuele o slobodnoj trgovini, spornom zbog uticaa na poljoprivredu i hranu u EU.

Ministri poljoprivrede 27 zemalja Evropske unije sastali su se u sredu u Briselu, delom da bi razgovarali o zaštiti poljoprivrednika, a istovremeno i o ekonomskim i geopolitičkim koristima sporazuma o slobodnoj trgovini sa državama asocijacije „Merkosur“ – Brazilom, Argentinom, Bolivijom, Paragvajem i Urugvajem. Pregovarač EU za trgovinu Maroš Šefčovič rekao je posle sastanka da će će sporazum povećati izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iz EU do 50%.

„To je prekretnica. To je najveći sporazum o slobodnoj trgovini o kojem smo do sada pregovarali“, rekao je Šefčovič.

Rekao je da trgovinski partneri EU „cene EU zbog jedne posebne stvari u ovom turbulentnom svetu, jedne stvari iznad svega, a to je kredibilitet. Stoga moramo da zaštitimo ovu neprocenjivu valutu tako što ćemo ostati pouzdan i pouzdan trgovinski partner“.

Rekao je da će se pregovori EU o Merkosuru nastaviti u petak usred spekulacija da bi sporazum mogao biti potpisan u Paragvaju već u ponedeljak, 12. januara.

Žestoko protivljenje Francuske u decembru, podstaknuto gnevom njenih poljoprivrednika, osujetilo je sporazum i primoralo predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen da otkaže putovanje u Brazil gde su se visoki zvaničnici EU nadali da će potpisati sporazum EU i Merkosura posle 26 godina pregovora.

Italija se smatra ključnom za sporazum: ako se njena premijerka Đorđa Meloni pridruži pristalicama sporazuma koje predvodi Nemačka, onda će on prevazići primedbe Francuske i Poljske. Ona je u utorak na platformi X objavila da pozdravlja predlog Fon der Lajen da se ubrza isplata sredstava EU poljoprivrednicima, ali Meloni nije obećala ključnu podršku sporazumu.

Trgovinski sporazum EU s Merkosurom pokriva tržište od 780 miliona ljudi i četvrtinu svetskog bruto domaćeg proizvoda i postepeno bi ukinuo carine na skoro svu robu kojom se trguje između dva bloka. Takav masivan sporazum o slobodnoj trgovini bio bi snažan kontrapunkt ekonomske diplomatije u Južnoj Americi upadu Trampove administracije u Venecuelu i pretnjama širom regiona.

EU nastoji da stvori nove trgovinske veze usred trgovinskih tenzija sa SAD i Kinom, a decembarsko odlaganje Merkosura smatra se da je smanjilo pregovarački kredibilitet EU.

Predsednik Francuske Emanuel Makron predvodio je protivljenje sporazumu. Njegova centristička vlada je zahtevala zaštitne mere za praćenje i zaustavljanje velikih ekonomskih poremećaja u EU, povećane propise u zemljama Merkosura poput ograničenja pesticida i više inspekcija uvoza u lukama EU.

Francuska ministarka poljoprivrede Ani Ženevar ponovo je u sredu potvrdila protivljenje Francuske sporazumu s Merkosurom, jer je rekla da on ugrožava evropske sektore uključujući proizvidnju govedine, piletine, šećera, etanola i meda.

„Dok god se borba ne završi, ništa nije izgubljeno“, rekla je ona za francuski radio Frans Enfo.

Ako Evropska komisija potpiše sporazum 12. januara, o njemu će se raspravljati u Evropskom parlamentu, rekla je ona, a tamo „nema garancije da će ga odobriti“.

Takođe je priznala da će Italija „verovatno“ odobriti sporazum čime će taj tabor pretegnuti.

Pristalice kažu da bi sporazum EU i Merkosura bio jasna alternativa kontroli izvoza Pekinga i vašingtonskom „blickrigu“ s carinskim tarifama, dok kritičari kažu da će potkopati i propise o zaštiti životne sredine i poljoprivredni sektor EU.

Šefčovič je rekao da su nedavni pregovori unutar EU o tom sporazumu doveli do novih zaštitnih mera poput „poluautomatskih pragova aktiviranja“ koji bi se pokrenuli ako se utvrdi da uvoz iz Merkosura duboko potkopava proizvode EU.

Političke tenzije koje su obeležile Merkosur poslednjih godina – posebno između argentinskog krajnje desničarskog predsednika Havijera Mileija i brazilskog Luiza Inasija Lule da Silve s levog centra – dva glavna partnera u tom bloku, nisu odvratile južnoameričke lidere od težnje ka savezu sa EU koji će koristiti njihovim poljoprivrednim sektorima.

Venecuela je bila u Merkosuru do 2016. godine, kada ju je taj trgovinski blok suspendovao iz članstva što je kritikovala nova premijerka Venecuele Delsi Rodrigez, tadašnja ministarka spoljnih poslova.

(Beta)

