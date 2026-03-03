Evropske berze ponovo otvorene u crvenom

Evropske berze su jutros ponovo otvorene u "crvenom", pod pritiskom rasta cena energije, posebno evropskog prirodnog gasa, četvrtog dana američko-izraelskih napada na Iran.

Pariska berza je pala za 1,47 odsto, frankfurtska za 1,91 odsto, londonska za 1,21 odsto, a milanska za 2,14 odsto, preneli su svetski mediji.

U međuvremenu, cena sirove nafte marke Brent porasla je za više od četiri odsto na 81 dolar (70 evra) po barelu tokom današnjeg trgovanja u Aziji, dok je nafta marke West Texas Intermediate porasla za 3,99 odsto na 74 dolara (64 evra) po barelu.

(Beta)

